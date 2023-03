Calciomercato, Pato torna in Italia: “Sono pronto”

Ultime di calciomercato che riguardano anche il calcio italiano e la Serie A. Perché c’è un grande ex che è pronto a tornare a giocare e arriva direttamente il suo annuncio.

Stiamo parlando di uno dei grandi talenti del calcio mondiale che a causa dei tanti infortuni non è riuscito a consacrarsi, ma nessuno dimentica i suoi numeri da urlo.

In questi ultimi anni è stato molto fuori Europa e ora è già pronto a tornare con l’obiettivo di mettersi al meglio delle condizione per affrontare la prossima stagione.

Calciomercato: Pato torna a giocare

E’ stata lunga e fatta di emozioni di ogni tipo la carriera di Alexandre Pato, ma ancora non è finita. Perché a 33 anni (34 il prossimo settembre) ha ancora voglia di giocare il calciatore brasiliano che nel 2007, appena 18enne si trasferì in Europa grazie al Milan che lo comprò dall’Internacional. In tutto il mondo si parlava delle sue grandi qualità e, infatti, all’esordio col Milan segnò subito una doppietta contro il Napoli. Dal quel momento in poi però sono passati 6 anni difficili per il giocatore che spesso è stato colpito da tanti infortuni muscolari e altri seri, per questo non ha mai trovato continuità, ma in 6 anni ha comunque segnato 63 gol in 150 presenze da giovane in un campionato come quello della Serie A e fatto anche anche la differenza più volte in Champions League.

Purtroppo però i suoi tanti infortuni l’hanno impedito di consacrarsi e a livello mentale anche ne ha risentito tanto, per questo motivo ha poi lasciato di nuovo l’Italie e l’Europa per tornare in patria con il Corinthians. Da quel momento ha vestito le maglie di tantissime squadre tra prestiti e trasferimenti a basso costo, giocando per Sao Paulo, Chelsea, Villarreal, il Tj Quanjian in Cina e l’ultima è stata l’Orlando City in MLS, dove ha concluso la scorsa stagione a dicembre con 27 presenze, 4 gol e 5 assist. Da gennaio è svincolato e si sta provando a rimettere al meglio in forma. Perché Pato si è operato al ginocchio di nuovo dopo l’infortunio e ora sta recuperando.

Calciomercato: annuncio di Pato

Ai microfoni di Tuttomercatoweb sono arrivate direttamente le parole di Alexandre Pato sul calciomercato e un suo prossimo trasferimento. Il giocatore ha spiegato di stare bene e che sta lavorando al meglio per rientrare in condizione di poter giocare da subito. Perché l’intenzione del Papero brasiliano è quella di tornare a giocare per una squadra già in questi prossimi mesi. Ora per il suo recupero e il rientro di Pato mancano due mesi come lui stesso ha spiegato.

Calciomercato: con chi firma Pato

Su quella che sarà la prossima squadra di Pato ancora non ci sono indizio di mercato. Il giocatore potrebbe tornare a giocare in patria, dove attualmente si trova a Sao Paulo per il recupero della condizione e con il club che lo sta aiutando nei trattamenti.