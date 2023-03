Calciomercato: Firmino in Serie A gratis, ha già scelto

Ultime di calciomercato sulla Serie A e il trasferimento in Italia di Roberto Firmino. Il giocatore del Liverpool è in scadenza di contratto e ha preso la sua decisione per il futuro.

Dopo anni a grandissimi livelli con il club inglese ora è pronto a vestire una nuova maglia diversa da quella del Liverpool. Comunicata già alla squadra la decisione presa.

Importanti notizie che riguardano il bomber brasiliano classe 1991 che ha ancora voglia di restare nel calcio che conta e andrà a firmare un nuovo contratto con un top club.

Calciomercato: Firmino lascia il Liverpool

Arrivato al Liverpool nel 2015 ora Roberto Firmino è pronto a lasciare il club inglese e trasferirsi in un altro top club mondiale. Perché per anni ha fatto la storia con i Reds e diventato un punto di riferimento per la squadra da quando c’è stato Klopp in panchina, riuscendo a vincere anche ogni tipo di trofeo possibile con la società inglese. Era arrivato dall’Hoffenheim per 40 milioni di euro e ora è pronto ad andare via a zero. Infatti, Roberto Firmino lascerà il Liverpool a fine stagione e sarà svincolato. Il calciatore brasiliano ha anche già informato Jurgen Klopp della sua scelta che potrebbe portarlo anche in Italia in vista della prossima stagione.

Il calciatore è pronto a ricominciare con una nuova squadra e ci sono tante occasioni che si stanno presentando in questi ultimi mesi per la possibilità di prendere un giocatore del suo livello. Non sarà facile, ma anche i club di Serie A sono in corsa per lui. Con il Liverpool ha messo a segno 107 gol e 78 assist in 352 presenze, 9 reti e 4 assist nelle 25 presenze di questa stagione. Ma ora c’è una rivoluzione in casa Reds che hanno avviato un nuovo progetto pronto ad andare avanti anche senza Firmino che troverà una nuova squadra.

Calciomercato: Firmino in Serie A

Potrebbero esserci delle occasioni importanti la prossima estate con i tanti addii di campioni a zero, uno di questo è proprio Firmino che può firmare in Serie A con una nuova squadra dopo l’addio dal Liverpool. Sono anni che l’Italia è attratta da questo giocatore e ora può arrivare la chance per prenderlo per il prossimo anno.

In Serie A ci sono Juventus, Inter e Milan tra le squadre più interessate all’acquisto di Firmino, ma per i club italiani non sarà facile. Bisognerà capire anche che tipo di offerta economica vorrà prendere il giocatore che può andare a firmare anche in ricco contratto fuori Europa come in MLS.

Calciomercato: Firmino all’Atletico Madrid a zero

Ma ci sono anche altri club interessati a comprare Firmino come l’Atletico Madrid, pronto ad ingaggiare a zero il giocatore che si andrà a svincolare al termine di questa stagione. Già ora può firmare un pre contratto.