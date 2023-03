Calciomercato Serie A: accordo per Saliba con l’Arsenal

Ultimissime di calciomercato su uno dei difensori centrali più forti al mondo in questo momento. Perché Wiliam Saliba con l’Arsenal lotta per la vittoria della Premier League e le sue prestazioni sono da top.

Ora tante società stanno pensando al giovane talento francese che in questi anni è cresciuto con il club londinese e con i vari prestiti fatti in Francia.

Dopo diversi anni è arrivata finalmente la sua consacrazione e per questo motivo il prezzo del cartellino è schizzato ancora di più. Ora può arrivare l’annuncio definitivo in vista delle prossime settimane per l’accordo.

Arsenal: la crescita di Saliba

Il giovane calciatore 21enne è stato acquistato dall’Arsenal nel 2019 che versò 30 milioni al Saint Etienne per aggiudicarsi le sue prestazioni. Da quel momento in poi ha giocato in prestito con lo stesso Saint Etienne, poi al Nizza e la scorsa stagione al Marsiglia. Un percorso di crescita netto e pulito da parte del giocatore che si è dimostrato anno dopo anno un calciatore sempre migliore sotto tutti i punti di vista, di qualità e di mentalità. Ora è arrivata la sua grande occasione, perché Arteta ha spinto per averlo in rosa ed è diventato subito titolare quest’anno Saliba che con l’Arsenal ha giocato quasi tutte le partite e da titolare. E’ un punto fermo della formazione dei Gunners che lotta per la vittoria della Premier League.

La sua consacrazione definitiva sta avvenendo quest’anno con 29 presenze totali tra campionato e coppe arrivati a questo punto della stagione (solo 5 assenze tra Europa League e FA Cup, poi in campionato ha giocato sempre) mettendo a segno anche 2 gol e 1 assist. Secondo le ultime notizie ora c’è anche il calciomercato che riguarda Saliba e l’Arsenal in vista delle prossime settimane. Ci sono dei nuovi aggiornamenti per il calciatore.

Calciomercato Arsenal: Saliba pronto a firmare

Ci sono dei nuovi aggiornamenti che riguardano il campione francese giovanissimo e che sta sorprendendo tutti in Premier League e in Europa. Perché il talento 21enne William Saliba è pronto a firmare il rinnovo con l’Arsenal. Il contratto del giocatore è in scadenza nel 2024 e ora è il momento giusto per prolungare il contratto del centrale preferito da Arteta e fare anche un adeguamento dello stipendio.

Infatti, proprio nelle prossime settimane, secondo quanto riportato dal Daily Star, l’Arsenal annuncerà il rinnovo di Saliba che avrà uno stipendio da top, con il club inglese che si aggiudicherà il talento ancora di più in vista dei prossimi anni.

Calciomercato Serie A: occasione sfumata per Saliba

In questi anni c’è stata anche per la Serie A con Inter, Juventus e Milan l’occasione di comprare Saliba, ma alla fine è tutto sfumato con il giocatore che ha sempre dato fiducia al progetto Arsenal. Ora il suo prezzo supera i 60 milioni di euro.