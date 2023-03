Napoli, c’è l’accordo con il giocatore: ha già firmato, è ufficiale

Il Napoli sta stupendo tutti in questa stagione, sia in campo che fuori, visto che l’operato della dirigenza in estate si è dimostrato essere efficace e letale per tutte le altre rivali in Serie A- come dimostrato anche dai risutalto.

Il club azzurro non ha però alcuna intenzione di accontentarsi, anzi, vuole continuare a stupire, e per farlo il ds Giuntoli avrebbe già in servo alcuni colpi in vista della prossima estate per rinforzare la rosa di Luciano Spalletti. Proprio in ordine a questo, stando alle ultime notizie sui movimenti di mercato del Napoli, il giocatore ha da poco firmato con il club dopo aver raggiunto l’accordo negli scorsi giorni.

Napoli, il giocatore ha firmato: le ultime

Dopo una stagione del genere sarà davvero molto complicato mettere mano alla formazione di Luciano Spalletti che ha dato l’impressione di essere una macchina perfetta, inarrestabile. I top player di questo Napoli sono però sulla bocca di tutti e, difronte ad offerte irrinunciabili, tutti potrebbero fare le valige e salutare il capoluogo campano.

Per questo motivo Giuntoli avrebbe iniziato a guardarsi intorno valutando qualche profilo interessante con il quale andare a ritoccare al formazione del tecnico toscano. Sul taccuino del ds del Napoli sarebbero segnanti diversi nomi interessanti, ma uno in particolare è quello sul quale il dirigente azzurro avrebbe intenzione di puntare. Tra il dire a fare la distanza è molto ampia, ed infatti questo obiettivo per i partenopei sembrerebbe essere una volta e per tutte sfumato.

Stando infatti a quanto riportato dalla stampa turca, al compimento dei 18 anni Arda Guler ha rinnovato il suo contratto con il Fenerbahce allontanando le voci di mercato che lo vedevano vicino all’approdo al Napoli in estate.

Napoli, Guler ha rinnovato col Fenerbahce: i dettagli

Già negli scorsi mesi il Napoli ha mostrato interesse nei confronti di Arda Guler, talento classe 2005 del Fenerbahce che in patria è stato addirittura definito l’erede di Mesut Ozil. Come fatto per Kvaratskhelia anche per il turco in Napoli ha cercato di lavorare sotto traccia cercando di anticipare la concorrenza e mettere le basi per l’arrivo in Serie A del giovane trequartista, ma alla fine una doccia fredda ha rovinato completamente i piani di Giuntoli.

Secondo la stampa locale, infatti, Guler ha rinnovato col Fenerbahce fino al giugno 2027, firma che è scattata in automatico al compimento dei 18 anni del giovane talento turco. Questo non gioverà assolutamente a favore degli azzurri, che ora dovranno fare i conti con le richieste del club di Istanbul che, rispetto a gennaio, saranno sicuramente lievitate.

Guler rinnova ed il Fenerbahce fissa il prezzo: il Napoli ci prova

Col rinnovo di questa settimana l’approdo in Serie A del giovane talento turco rischia di saltare. Questa firma, comunque, non rappresenta di certo un ostacolo per il Napoli che in estate proverà a fare un tentativo per Arda Guler.

Le cifre rispetto a prima sono leggermente cambiate e, secondo dati Transfermarkt, in vista della prossima estate il Fenerbahce potrebbe partire da una base d’asta di 10 milioni di euro per il suo numero 10.