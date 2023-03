Roma: accordo raggiunto, lascia la Juventus

Il calciomercato è pronto a scatenarsi con tanti cambi di maglia in vista della prossima stagione. Perché stesso in Serie A diversi giocatori e allenatori lasceranno l’attuale posizione per vestire altre maglie.

Ci sarà una grande girandola di giocatori e allenatori in Italia, perché in molti sono arrivati alla fine di un percorso e pensano di iniziare da nuove avventure.

E’ il caso della Roma che guarda in casa Juve, che non vive una situazione facile e potrebbe avere delle difficoltà a trattenere alcuni giocatori in vista dei prossimi anni.

Calciomercato Roma: beffa alla Juventus

Ci sono importanti notizie di mercato che riguardano proprio la Roma che dovrà prima capire entro fine stagione come si sistemerà la situazione in casa propria. Perché il progetto di Mourinho con i giallorossi potrebbe essersi concluso in anticipo. I Friedkin hanno intenzione di tenerlo con la qualificazione alla prossima Champions League, che però non è scontata vista la lotta che c’è lì in avanti. Allo stesso tempo l’allenatore portoghese non sente più la fiducia come prima e si guarda attorno, perché ha tante grandi offerte. Con un anno d’anticipo rispetto il suo attuale contratto (in scadenza nel 2024) può dire addio. Eppure la società si porta avanti col lavoro e il direttore sportivo Tiago Pinto lavora per i prossimi acquisti con la Roma che pensa a Cuadrado della Juventus.

Il club bianconero è in una situazione difficile e rischia di non partecipare alle coppe per diversi anni, saranno decisivi i prossimi mesi per chiudere i processi con le sentenze definitive che riguardano il caso plusvalenze e la manovra stipendi. In vista dei prossimi mesi ci saranno delle novità importanti che possono cambiare le strategie di mercato della Juve che si ritroverebbe costretta a cedere, ma su Cuadrado è già stata presa una decisione e non rinnoverà con la Juventus, per questo ora spunta fuori la Roma.

Calciomercato Serie A: Cuadrado alla Roma

Il giocatore colombiano è in scadenza di contratto in estate e cerca una nuova soluzione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Roma è interessata all’ingaggio di Cuadrado nel calciomercato estivo.

L’intenzione è quella anche di convincere José Mourinho a restare al club fino alla fine del suo contratto almeno, portando nuovi giocatori che possano aumentare il livello della rosa. Il terzino destro colombiano è in scadenza e può tornare davvero utile alla Roma che cerca un profilo come Cuadrado da tempo, ormai con la Juventus è finita.

Roma: Cuadrado il colpo per Mourinho

Nonostante i suoi 34 anni ha dimostrato più volte ancora oggi di essere un grande calciatore a tutta fascia che può fare la differenza in Serie A e in Europa. Per questo la Roma sta trovando un accordo per comprare Cuadrado e regalare a Mourinho il primo colpo della prossima estate. C’è volontà di far crescere il progetto.