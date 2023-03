Inter, ritorna Thoir: l’annuncio spiazza i tifosi

Continuano ad arrivare indiscrezioni relative al futuro societario dell’Inter con Zhang che potrebbe cedere le quote del club ad altri investire. E a sorpresa su questo argomento si è espresso anche l’ex presidente Thoir.

All’Inter torna di nuovo Thoir? Ecco tutte le novità riguardo l’ex numero uno dei neroazzurri. L’indonesiano, 52enne, è diventato da poco presidente della Federazione calcistica dell’Indonesia. Arrivano le sue parole riguardo un possibile nuovo ingresso all’interno della società dell’Inter.

Inter, l’annuncio di Thoir sul suo ritorno

Nel 2013 Erik Thoir insieme ad altri tre soci acquistò da Massimo Moratti le quote dell’Inter. Uno degli uomini più ricchi dell’Indonesia in tre anni mise in ordine il bilancio dei neroazzurri per poi rivendere tutto al gruppo Suning di Zhang nel 2016.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Sportmediaset, Thoir ha parlato del suo possibile ritorno all’Inter in qualità di investitore.

“Il calcio per gli italiani è davvero un grande piacere, un divertimento per la famiglia che vanno allo stadio. In Indonesia non è così e stiamo lavorando per migliorare sotto questo punto di vista rendendo migliore l’esperienza del calcio indonesiano. Abbiamo l’intenzione di offrire uno spettacolo migliore anche sugli spalti”, da poco Erik Thoir è diventato nuovo presidente della Federazione calcistica dell’Indonesia. A lui il compito di risollevare tutto l’ambiente.

“Segue l’Inter? Assolutamente, hanno appena vinto in Champions Leauge con il Porto facendo una bella prestazione. Devo dire che Inzaghi è un bravo allenatore, mi piace il suo gioco. In questi ultimi due anni ha fatto un buon lavoro”.

Il presidente Thoir ha confermato di seguire l’Inter ma di non essere interessato all’acquisto della società.

Thoir non vuole comprare l’Inter

Ecco le parole di Thoir in merito al suo nuovo ingresso in società.

“Rientro in società? Non è nelle mie intenzione in questo momento. Sono concentrato su altri affari in Indonesia. L’Inter è una famiglia per me ed ho capito che per seguirla bene devi stare sempre a Milano. Io non posso fare ciò, devo stare nel mio Paese. Continuerò a supportare l’Inter solo da tifoso. Moratti e Zhang? Non li sento da un bel po’ di tempo. Durante il Mondiale in Qatar ho avuto la possibilità di incontrare ex leggende neroazzurre come Snejder e Materazzi, è stato molto bello”.