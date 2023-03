Roma: super colpo, arriverà gratis

Il calciomercato della Roma già prende forma, perché la società ha individuato i giocatori da andare ad acquistare per sostituire i possibili partenti tra cessioni e fine contratto.

Ci sono tanti nuovi calciatori nel mirino, perché il club lavora per trovare le migliori soluzioni da affidare all’allenatore, ma bisognerà capire se sarà sempre Mourinho in panchina.

In questo momento la Roma vive una situazione particolare dal punto di vista del progetto, per questo motivo c’è la seria possibilità che ci sia una rivoluzione al termine della stagione.

Calciomercato Roma: cessioni e nuovi acquisti

E’ ancora da decidere il futuro di tanti giocatori del club giallorosso. Perché a fare da spartiacque c’è la zona Champions League, un obiettivo fondamentale per il club capitolino per dare continuità con Mourinho in panchina. Con la conferma del tecnico portoghese potrebbero poi arrivare tante altre conferme con la permanenza dei migliori giocatori. Ma non è scontato che questo accada al termine della stagione, per questo bisognerà attendere ancora e c’è il rischio di arrivare in estate con una rivoluzione di calciomercato per la Roma che però non si farà trovare impreparata. Perché la società sta già progettando quelli che saranno i nuovi investimenti.

Ci sono importanti novità che riguardano proprio il club giallorosso e le scelte da fare in vista del prossimo anno. C’è la paura di perdere i migliori giocatori in ogni ruolo e per questo motivo la società si sta muovendo con obiettivi chiari. In difesa c’è il rischio di perdere uno dei migliori giocatori del campionato. Ecco che allora il club ha già individuato il sostituto che può arrivare in estate e rinforzare il reparto. Perché la Roma sta pensando all’acquisto di Caglar Soyuncu che lascerà il Leicester.

Roma: addio Smalling, scelto Soyuncu

A giugno è in scadenza il contratto con la Roma di Chris Smalling che tratta il rinnovo, ma non è scontato che arrivi la firma. Anzi, c’è la sensazione in queste ultime settimane che possa arrivare la rottura tra le parti. Allora, secondo quanto riportato da Il Messaggero, Tiago Pinto si è già mosso e ha avviato i primi contatti con Caglar Soyuncu che può arrivare alla Roma gratis. Intanto, si proverà a chiudere il rinnovo di Smalling con la Roma che ha offerto altri 2 anni a 5 milioni.

Roma: concorrenza per Caglar Soyuncu

Non sarà facile per la Roma ottenere la firma di Soyuncu nonostante andrà a svincolarsi in estate. Infatti, il centrale turco del Leicester che è in scadenza di contratto, piace anche ad altri club. In Spagna sarebbero sicuri addirittura di un pre contratto già firmato dal giocatore con l’Atletico Madrid. Pronta la risposta della Roma per Soyuncu.