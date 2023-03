Calciomercato Serie A: colpo Paqueta, firma con i bianconeri

Arrivano aggiornamenti importanti sul futuro di Lucas Paqueta. Perché il calciatore brasiliano è pronto ad un nuovo trasferimento.

Il giocatore è arrivato in Premier League la scorsa estate e già è pronto a cambiare nuovamente maglia.

Ci sono delle nuove notizie di mercato che riguardano proprio il talento classe 1997 ex Lione che ha scelto il West Ham in Premier League negli ultimi giorni di mercato estivi e ora pensa già a cambiare.

Calciomercato: Paqueta lascia il West Ham

Lucas Paqueta è un talento del Brasile cresciuto tantissimo in questi anni. Da giovanissimo lasciò la propria patria e il Flamengo per arrivare in Italia, fu il Milan in Serie A a portarlo per la prima volta in Europa puntando sul suo talento. Poi però non ha avuto pazienza il club rossonero che ha deciso di venderlo subito per circa 25 milioni di euro al club francese, che ci ha puntato tanto, fino ad essere costretto a venderlo proprio la scorsa estate.

Perché con oltre 40 milioni è arrivato il West Ham United a comprare Lucas Paqueta che ora già può essere ceduto. Il giocatore è finito nel mirino di due top club che possono provare a chiudere proprio il suo trasferimento. Ci sono diverse squadre interessate, ma due in particolare pronte a completare il suo trasferimento. Non sarà facile però portarlo via dal West Ham che lo valuta tanto e ha già fissato il prezzo per una sua eventuale cessione in estate, il giocatore ha un contratto fino al 2027.

Calciomercato: Newcastle e Arsenal su Paqueta

Subito grande impatto in questa stagione per il calciatore che è pronto a cambiare maglia e restare stesso in Inghilterra. Infatti, ci sono il Newcastle e Arsenal che pensano di comprare Paqueta dal West Ham dopo il grande impatto che ha avuto il talento brasiliano in questa prima stagione in Premier League.

La qualità è sotto gli occhi di tutti e ci sono ancora grandi margini di miglioramento. Per questo motivo ci sono due club inglesi che hanno avviato un progetto giovani che proveranno a prenderlo. Sarà importante provare a chiudere il trasferimento per Newcastle e Arsenal per Paqueta ma sarà necessario per i due club poter partecipare alla prossima Champions League. E’ quasi certo di partecipare l’Arsenal, meno il Newcastle che lotta per giocarsi una posizione.

West Ham: il prezzo di Paqueta

E’ già anche stato fissato il prezzo di Paqueta da parte del West Ham che non lo cederà ad Arsenal e Newcastle per meno di 70 milioni di euro. Il club inglese vuole incassare una cifra importante e già nei prossimi mesi sarà possibile avviare delle trattative per capire le intenzioni del giocatore e dello stesso club londinese.