Milan, comprano l’erede di van Dijk: firma il portoghese

Il calciomercato del Milan è già al centro di numerose voci che riguardano il futuro. La società si è messa in moto per iniziare a costruire la rosa per le prossime stagioni e potrebbero esserci novità importantissime già nelle prossime settimane. La dirigenza sta parlando assiduamente con l’entourage di tanti calciatori per poi fare la scelta giusta.

In estate ci sarà una mini rivoluzione in casa rossonera e potrebbero arrivare tanti calciatori nuovi. Non sono da escludere grandi colpi, anche riguardo i giovanissimi che possono iniziare a fare la differenza per il presente e per il futuro.

Calciomercato Milan: Maldini pensa a un nuovo difensore

Il calciomercato del Milan è già iniziato. In vista del futuro si vogliono andare a prendere calciatori di grande livello che possano accrescere il valore della rosa. Stefano Pioli è concentrato sulla parte finale di questa stagione ma non vuole perdere il treno che porta alla prossima annata già pronti e preparati.

La squadra ha bisogno di un restyling generale e potrebbero arrivare nomi molto importanti. Maldini e Massara sono già al lavoro per andare a prendere i calciatori migliori in giro per l’Europa, soprattutto per la difesa che ha bisogno di nuovi profili.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan è sulle tracce di un nuovo difensore centrale.

Calciomercato Milan, prendono l’erede di van Dijk: le ultime

Il Milan è sulle tracce di un nuovo difensore centrale. In questa stagione Pioli ha cambiato il modo di giocare della squadra. Ha scelto la difesa a tre per promuovere le qualità di Thiaw e ora ha bisogno di volti nuovi per migliorare ancora di più la rosa.

Per la prossima stagione si vuole arrivare alla preparazione estiva con tutta la rosa al completo e la dirigenza vuole accelerare già ora. Gli ultimi aggiornamenti di calciomercato portano il Milan sulle tracce di Antonio Silva.

Il giovanissimo difensore del Benfica si è distinto anche al Mondiale con il Portogallo e ora è finito nel mirino dei top club mondiali. Andare a prenderlo è tutt’altro che semplice per la concorrenza enorme che si è creato in giro per l’Europa.

Milan su Antonio Silva: c’è il Liverpool

Il Milan sta studiando il profilo di Antonio Silva. Il classe 2003 è considerato l’erede di Virgil van Dijk e proprio per questo il Liverpool sta pensando di acquistarlo, secondo il Mirror. Jurgen Klopp quest’anno ha avuto diverse difficoltà in rosa e vuole andare a prendere nuovi difensori.

Antonio Silva ha il contratto in scadenza nel 2027 ed un valore di almeno 40 milioni di euro. Nel suo contratto c’è una clausola rescissoria di 100 milioni di euro ma è molto complicato che uno dei top club provi ad attivarla. Per questo potrebbero essere avviate le trattative con il club lusitano che, però, è molto difficile da convincere.