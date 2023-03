Calciomercato: la big ha deciso, l’annuncio sul nuovo allenatore

Rivoluzione in panchina per la big con i dirigenti che hanno deciso il prossimo allenatore del club. Nome a sorpresa per convincere i tifosi che nell’ultimo periodo hanno mollato l’attuale tecnico che è ad un passo dall’esonero.

Prestazioni al di sotto delle aspettative per la squadra che è pronta a cambiare allenatore. Deciso il successore, ecco chi arriva.

Calciomercato: via dalla Premier, nuova avventura in panchina

Svolta in attesa e quasi clamorosa per la big del calcio europeo che è pronta a nominare un nuovo allenatore. La decisione ufficiale sarà presa nelle prossime settimane, intanto c’è già il nome del successore con il dirigente che è pronto a portare in squadra un top manager che avrà il compito di gestire uno spogliatoio assai particolare.

Secondo la stampa scozzese, il PSG ha un nuovo candidato per sostituire Galtier: è Steven Gerrard. Tra poco meno di una settimana si giocherà gran parte della stagione del PSG. In caso di eliminazione contro il Bayern Monaco agli ottavi di Champions League, si può già praticamente parlare di una stagione fallimentare per i parigini, qualunque sia l’esito in Ligue 1. E inevitabilmente, Christophe Galtier sa che in caso di eliminazione la sua esperienza al Psg può dirsi conclusa.

Va detto che il PSG ha già iniziato a lavorare su eventuali sostituzioni. Restano vivi i nomi di José Mourinho, Thomas Tuchel e Zinedine Zidane. Ma ci sono due outsiders come Thiago Motta e Steven Gerrard.

Gerrard nuovo tecnico del Psg, i dettagli

Come riportato dalla Scottish Daily Express, dopo una buona esperienza ai Rangers dove ha vinto il titolo nel 2020/2021, e un’avventura un po’ più difficile all’Aston Villa, sarebbe molto vicino al Psg Gerrard che potrebbe diventare il nuovo manager dei francesi. Il suo nome è stato discusso all’interno dello staff parigino.

Il futuro di Galtier è in bilico, soprattutto nel caso in cui dovesse arrivare l’eliminazione dalla Champions League. Ecco perché i dirigenti sono già a lavoro per individuare il profilo perfetto per la prossima stagione. A sorpresa potrebbe entrare in lizza anche l’ex centrocampista del Liverpool. La leggenda inglese sarebbe alla sua prima esperienza su una panchina importante come quella del Psg. Tutte suggestioni, anche perché ad oggi non ci sono conferme ufficiali sull’esonero di Galtier dal Psg. Intanto, dopo Thiago Motta, spunta il nome di un nuovo tecnico giovane che può arrivare al Psg la prossima stagione.