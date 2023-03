Calciomercato, Koulibaly torna in Serie A: è deciso

Kalidou Koulibaly è già pronto a tornare in Serie A nel calciomercato estivo. Il difensore senegalese ha lasciato Napoli la scorsa estate per approdare al Chelsea ma la sua esperienza con i Blues non è delle migliori. Il classe ’91 si era preso il posto da titolare con Thomas Tuchel ma poi è andato a fasi alterne con Graham Potter.

Non sempre ha giocato dal primo minuto, non è riuscito ad integrarsi come avrebbe voluto e dopo appena una stagione può dire addio. Il futuro di Kalidou Koulibaly può essere nuovamente in Serie A. Il difensore ex Napoli è pronto per affrontare una nuova, grande, esperienza.

Calciomercato, la Serie A riaccoglie Koulibaly: le ultime

Kalidou Koulibaly può già porre fine alla sua avventura al Chelsea. Il difensore senegalese si è trasferito in Premier League con le migliori aspettative per il suo futuro e per il valore che aveva dimostrato in Serie A con la maglia del Napoli. Ma arrivato al Chelsea non ha saputo prendersi la titolarità indiscussa e il posto tra i migliori difensori del campionato.

Messo in discussione da Potter, Koulibaly sta già valutando il ritorno in Serie A. L’impatto con la Premier League non è stato dei migliori e il suo futuro è nuovamente in bilico. Dopo il Mondiale da protagonista con il suo Senegal, si pensava potesse tornare in Blues con la stessa qualità ma così non è stato.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, Kalidou Koulibaly è già pronto a tornare in Serie A.

Calciomercato Inter, primo nome sulla lista è Koulibaly

Kalidou Koulibaly è il primo nome sulla lista di Marotta per il calciomercato dell’Inter. Il difensore ex Napoli è rimasto nella mente e nei desideri dei nerazzurri che potrebbero prenderlo in estate. La sua avventura in Blues non è delle migliori e il suo addio a Stamford Bridge sembra scontato.

Secondo quanto riferisce gazzetta.it, il nome in cima alla lista dei desideri dell’Inter è quello di Kalidou Koulibaly. Il senegalese piace da tempo ai nerazzurri, ci avevano provato anche in estate prima dell’accoro con i Blues ma non ci sono riusciti.

Koulibaly all’Inter potrebbe essere il sostituto di Skriniar. L’addio dello slovacco non è ancora stato metabolizzato da Inzaghi perché lo allenerà fino alla fine della stagione ma ha chiesto miglioramenti importanti.

Koulibaly all’Inter: paice anche Chalobah

Il nome di Kalidou Koulibaly non è l’unico per l’Inter. Ai nerazzurri piace molto anche Trevoh Chalobah e non è da escludere l’accordo per entrambi, considerato anche il possibile addio di Stefan de Vrij.

Il problema principale legato all’accordo con Koulibaly riguarda l’ingaggio. Al Chelsea guadagna 10 milioni di euro e in nerazzurro dovrebbe praticamente dimezzarsi lo stipendio. I Blues, però, potrebbero pensare di cederlo in prestito e contribuire al pagamento dell’ingaggio.