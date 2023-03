Juventus, ora è UFFICIALE: cambia il capitano, firma e addio; c’è il comunicato

C’è la notizia con effetto domino in casa Juventus, c’è un comunicato ufficiale sul futuro del club bianconero.

È attraverso il sito ufficiale che la Juve lo comunica, con scelta ben precisa per il futuro.

Considerando quelle che erano le situazioni legate al suo contratto, con una scadenza precisa fissata, le cose in difesa e con i gradi di capitano sembrano cambiare ora radicalmente. Perché lo fa sapere la Juventus, attraverso un comunicato, delle decisioni prese per il presente e il futuro della Juve, che sarà tutto scrivere.

Juventus, comunicato ufficiale: c’è un annuncio di mercato

C’è un annuncio di calciomercato in casa Juventus, riguarda il capitano del club bianconero.

C’è un ipotetico addio, stando a quello che è il comunicato che ha pubblicato la Juve perché è con un altro difensore che i bianconeri continueranno la guida del club, del quale sarà capitano.

Danilo ha rinnovato il suo contratto con la Juventus e, tra le idee della prossima stagione, c’è quella di mettere sul suo braccio la fascia di capitano della Juventus, a discapito di Bonucci. Con la firma di Danilo, infatti, bisognare fare massima attenzione al futuro di Leonardo Bonucci. Lo stesso difensore, ormai escluso spesso – anche a causa di problemi fisici – da Massimiliano Allegri, ha un contratto in scadenza fissato al 30 giugno 2024. E mentre Danilo rinnova, la sua situazione è invece diversa e, a fine stagione, può arrivare l’addio.

Danilo, ufficiale il rinnovo: ecco il comunicato della Juventus

Quello che segue, è il comunicato ufficiale della Juventus, sul rinnovo di Danilo: “Anima, Guerriero, Leader. La sua storia in bianconero si è costruita partita dopo partita, il legame con i nostri colori, da oggi, diventa ancora più forte. Perché infatti, Danilo, sarà bianconero fino al 2025”.

Firma sul contratto dunque per quello che è un leader dentro e fuori dal campo, elogiato con queste parole e molte altre nell’intero comunicato ufficiale pubblicato dalla Juventus. Senza dubbio, sarà lui il nuovo capitano della Juve, non appena Bonucci dirà addio ai bianconeri. Addio che, a quanto pare, potrà concretizzarsi nella prossima stagione, quando in estate la Juve lo saluterà a fine stagione.

Ultime su Danilo, i numeri totalizzati di chi indosserà la fascia da capitano

Macina numeri su numeri, l’ultima prestazione nel Derby della Mole è stata importantissima e fondamentale, per trovare il risultato in campionato. Numeri importanti quelli alla Juve di Danilo e, ora con il rinnovo, può continuare l’esperienza in bianconero. In questi anni alla Juve ha trovato 142 apparizioni – la maglia più indossata della sua carriera – e 8 gol, trovando anche 10 assist. Numeri importantissimi e la Juve è a lui che si affiderà ancora.