Calciomercato: grande colpo dal Liverpool, arriverà gratis

L’Inter si sta già muovendo per il calciomercato della prossima estate. Pronto un super acquisto dal Liverpool che può cambiare il volto della squadra.

La società è già a lavoro per trovare la migliore soluzione in vista del prossimo anno. Ci sono diverse occasione che piacciono al club nerazzurro che può chiudere l’affare.

Ora ci sono conferme riguardo l’affare che potrebbe andare a concludere la società milanese in vista della prossima stagione e del futuro.

Calciomercato Inter: nuovo acquisto

Importanti notizie di calciomercato che riguardano proprio l’Inter in vista della prossima stagione. Perché la società nerazzurra ha già messo in conto delle cessioni importanti che arriveranno in diverse zone del campo. In particolare il ruolo che potrebbe più essere colpito da pesanti addii è quello di centrocampo. Perché Barella e Brozovic hanno grande mercato e può esserci uno o anche due sacrifici per loro che possono quindi andar via e portare tanti milioni nelle casse del club nerazzurro che è in difficoltà da diversi anni. Ora si punta su un nuovo giocatore, perché l’Inter ha messo nel mirino Naby Keita del Liverpool.

Sono 129 al momento le presenze di Naby Keita col Liverpool con 11 gol e 7 assist. Quest’anno ha giocato meno a causa anche di un infortunio ad inizio stagione che gli ha impedito a lungo di poter essere in campo. Ora sta ritrovando continuità ma il club ha deciso di fare a meno di lui in vista delle prossime stagioni. Il suo contratto è in scadenza proprio questo giugno 2023, arrivato per 60 milioni dal Lipsia nel 2018 ora può essere perso a zero a soli 28 anni. In Italia c’è la società nerazzurra che vuole cogliere la grande occasione.

Inter: Naby Keita nel mirino

Le prossime settimane già saranno decisive per il possibile trasferimento di Naby Keita all’Inter. Il club vuole fare un colpo grosso a centrocampo e prendere un campione di questo calibro potrebbe fare la differenza per i prossimi anni in Italia e in Europa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter può chiudere l’ingaggio di Naby Keita.

Il centrocampista guineano è in scadenza di contratto e si prenderà tutto il tempo a disposizione per andare a firmare con la prossima squadra. A 28 anni ha ancora tanti anni di carriera davanti e la sua qualità ed esperienza possono giocare un ruolo importante, anche perché si tratta di un giocatore che in questi anni ha vinto tutto.

Inter: stipendio Naby Keita

Ci sarebbero già stati dei contatti tra l’entourage di Naby Keita e l’Inter per la firma di un pre contratto. Ci sarebbe però da battere la concorrenza del Borussia Dortmund che ci pensa. Il suo ingaggio è di 7 milioni a stagione, ma si può sfruttare il Decreto Crescita.