Calciomercato: Di Maria ha deciso con chi firmare

Ultime notizie sulla Juventus per quella che sarà la firma di Angel Di Maria sul suo nuovo contratto. Il calciatore argentino ha preso una decisione.

Il suo contratto è in scadenza a giugno e ha appena compiuto 35 anni, per questo motivo c’è stata una scelta annunciata nei mesi scorsi.

Ora il mercato si infiamma con la decisione del Campione del Mondo con l’Argentina, perché la Juventus punta forte sul proprio giocatore.

Calciomercato Juventus: Di Maria decide il futuro

Il calciatore argentino arrivato l’estate scorsa ha firmato un contratto annuale con i bianconeri, perché la sua intenzione era quella di giocarsi ancora in Europa le sue chance e prepararsi per i Mondiali in Qatar (vinti) per poi al termine della stagione fare ritorno in patria con il Rosario Central. Ma a quanto pare c’è ancora tanta voglia del Fideo di giocare a livelli importanti, per questo motivo sta valutando tutte le ipotesi possibili, anche perché il giocatore ha ammesso che lui e la sua famiglia si trovano bene a vivere a Torino. Ci sono importanti notizie di calciomercato ora che riguardano il futuro di Angel Di Maria con la Juventus. Il club bianconero vorrebbe estendergli il contratto per ancora 1 o 2 anni, ma la decisione finale spetterà a lui.

Sono tante le offerte che sono già arrivate in questi mesi in vista dell’estate, perché il suo futuro può essere ancora nel calcio che conta in Europa. Ma ora si aprono anche nuove occasioni all’orizzonte per il giocatore. Infatti, proprio in queste ultime ore si sarebbe interessata una nuova società per il 35enne argentino che può pensare anche di lasciare l’Europa. I prossimi mesi saranno decisivi e anche la posizione che andrà ad occupare la Juve in Serie A a fine campionato. In questa stagione non ha giocato molto, eppure ha già messo a segno 7 gol e 6 assist con la maglia bianconera. L’intenzione è quella di aumentare i suoi numeri e arrivare più lontano possibile con la Juve in Italia e in Europa.

Juventus: offerte per Di Maria

Tra il rinnovo di Di Maria e la Juventus ora spunta anche l’Inter Miami in MLS. La società americana di proprietà di David Beckham sta provando a chiudere l’accordo per l’argentino. Il giovane presidente e amico del calciatore ex Real Madrid e PSG ha intenzione di chiudere un accordo importante.

Ora oltre al ritorno in patria al Rosario Central per la Juventus firmare Di Maria si fa più difficile per la ricca offerta dell’Inter Miami in MLS.

Calciomercato: la scelta di Di Maria

La decisione di Di Maria tra la Juventus, l’Inter Miami, il Rosario Central o altre squadre arriverà soltanto nei prossimi mesi. Il giocatore non ha fretta di fare una scelta.