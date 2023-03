Rivoluzione Serie A: cambia la regola del fuorigioco

Possibile svolta epocale per il mondo del calcio con la regola del fuorigioco che andrà cambiati in vista dei prossimi anni. C’è anche un annuncio molto importante che fa capire come si in stato avanzato la sperimentazione.

Importanti novità che arrivano dal campionato italiano e non solo. Perché l’intenzione è quella di cambiare la regola in tutto il mondo. A lavoro con sperimentazioni i grandi enti del calcio.

Potrebbe arrivare da un momento all’altro la svolta che cambierebbe ancora una volta il mondo del calcio, che nei suoi anni ha visto tantissime regole stravolte, annullate, cambiate e ritornate. Ora c’è quella del fuorigioco da prendere come esempio.

Calcio: cambia la regola del fuorigioco

In questi anni il gioco del calcio ha perso interesse tra bambini e persone di ogni età. E’ andato scemando l’interesse per il pallone in maniera oggettiva ed evidente secondo i dati, per questo motivo sono tante le idee e invenzioni lanciate in questi anni per provare a recuperare quell’interesse perso. Ci sono tante e importanti notizie che riguardano proprio le ultime modifiche che verrebbero fatte per il calcio in questi prossimi anni. Perché spunta ora un’idea clamorosa che potrebbe segnare la storia in vista del futuro. C’è la regola del fuorigioco che potrebbe essere cambiata.

La regola del fuorigioco è stata più volte cambiata nel corso degli anni. Sono state diverse le modifiche apportate, fino a quella che c’è oggi, che ogni giocatore non può trovarsi aldilà dell’ultimo difensore della squadra avversaria. Ad oggi si tratta di millimetri, perché con il fuorigioco semiautomatico anche una sola punta di scarpa, spalla o testa può fermare il gioco o annullare un gol. Questo significa che a pagarne le spese può essere proprio lo spettacolo, perché il numero di gol annullati sta aumentando in ogni campionato e in ogni competizione europea. Per questo motivi so pensa ad una svolta.

Regola fuorigioco: annuncio dell’arbitro Maresca

Arrivano le dichiarazioni in esclusiva a Il Mattino da parte dell’arbitro italiano Fabio Maresca, tra i più importanti in Serie A, che racconta la modifica che sta pensando di fare il calcio riguardo la regola del fuoriogoco:

“Si sta sperimentando l’ipotesi che un giocatore possa essere considerato in gioco se una sola parte del corpo è in linea con il penultimo difensore”.

Si tratterebbe di una svolta incredibile quella della regola del fuorigioco se dovesse essere confermata.

Regola del fuorigioco: attesa per la modifica

Questo significherebbe che tanti gol sarebbero poi confermati, con l’obiettivo di aumentare lo spettacolo. La regola del fuorigioco cambierebbe in senso opposto, cioè se anche solo una parte del corpo è ancora in linea con l’ultimo difensore allora l’azione di gioco sarà considerata valida, a prescindere se l’attaccante si trovi oltre la linea di difesa. L’importante è avere un piede o una parte del corpo in linea con l’ultimo difensore.