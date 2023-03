Calciomercato, Gnonto in Serie A: l’annuncio del presidente

Wilfried Gnonto in Serie A, è questo l’obiettivo della big che sta lavorando per l’arrivo del giovane talento italiano che si sta mettendo in luce al Leeds. Ecco l’annuncio del presidente.

Ultimissime notizie di calciomercato con il talento classe 2003 scuola Inter che molto presto potrà arrivare nel campionato italiano.

Calciomercato: futuro Gnonto, il presidente svela tutto

Numeri incredibili quelli di Gnonto che si sta confermando come uno dei migliori talenti del calcio italiano. Occasione sprecate le big italiane che l’avevano a lungo inseguito l’estate scorsa quando era di proprietà dello Zurigo. Il calciatore, alla fine, nell’ultimo giorno di calciomercato estivo 2022 ha deciso di trasferirsi al Leeds per la gioia del presidente Andrea Radrizzani che ha raccontato tutti i retroscena relativi all’acquisto del classe 2003.

Ecco cosa ha dichiarato il presidente del Leeds su Gnonto nel corso di un’intervista a Dazn.

“Devo dire che il mercato è da sempre imprevedibile. L’ultimo giorno puntiamo tutto su Bamba del Marsiglia ma alla fine il giocatore non arriva e decide di firmare per il Nizza. Così noi anticipiamo l’acquisto di Gnonto. Avevamo concordato tutto con lo Zurigo per gennaio ma questa situazione ci fece cambiare idea. Ringrazio Dio perché è stato davvero un gran investimento, sono orgoglioso del suo lavoro. Gli voglio bene, è italiano e un ragazzo eccezionale. Difficile trovare un italiano di 19 anni che parli benissimo quattro lingue ed abbia una tale apertura mentale”.

Fino a questo momento, nella stagione 2022-2023 tra Sion e Leeds, ha totalizzato 34 presenze con 6 gol e 2 assist considerando tutte le competizioni dove è sceso in campo. Numeri importanti che confermano il valore di Gnonto che sogna un giorno di arrivare in Serie A. Magari proprio nel prossimo calciomercato, ecco le ultime sul suo futuro.

Gnonto in Serie A, occasione per le big

Il valore di Gnonto è cresciuto notevolmente dopo il suo exploit al Leeds. In un campionato assai difficile come la Premier League, il diciannovenne si sta facendo valere. Ad oggi ha già una valutazione superiore ai 10 milioni di euro.

Occasione persa per tutte le squadre italiane che l’avevano cercato l’estate scorsa. Adesso è difficile immaginare un futuro in Italia per Gnonto che è seguito ancora da Juventus e Milan per il prossimo calciomercato. Sarà durissima acquistarlo, come ammesso anche dal presidente del Leeds Radrizzani.

“Non saprei di preciso perché nessun club italiano l’ha acquistato, forse il campionato svizzero non ha abbastanza appeal verso. Noi abbiamo creduto fortemente in lui perché è un ragazzo forte, umile, intelligente nel gioco e concreto. Ha tutte le qualità e sa gestire i tempi e gli spazi. Anche con la Nazionale italiana, è entrato con la Germania ed ha fatto l’assist”.