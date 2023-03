Rivoluzione Milan: è stato deciso chi sacrificare

Ci sono importanti aggiornamenti che riguardano il Milan e il progetto che è in corso con in panchina Stefano Pioli attualmente. Il futuro del tecnico rossonero potrebbe essere deciso al termine della stagione in base ai risultati.

Al momento i rossoneri rientrano nelle prime 4 e si garantirebbero la qualificazione alla prossima edizione di Champions League, un traguardo minimo da raggiungere da parte della società in vista del prossimo anno.

Sembra aver trovato la soluzione tattica la squadra di Pioli che dopo un mese di gennaio terribile è riuscito a ribaltare la situazione e ora la squadra non ha più intenzione di fermarsi.

Milan: Pioli risolve i problemi col cambio modulo

Soltanto una vittoria per il Milan nel mese di gennaio, alla prima partita alla ripresa della stagione dopo la lunga sosta contro la Salernitana. Poi un blackout totale, perché il club ha perso 5 partite (compreso Coppa Italia e Supercoppa Italiana) e pareggiato due partite. Un mese davvero da dimenticare gennaio con la doppia sconfitta con l’Inter tra Supercoppa e Serie A. Ma è proprio dall’ultimo Derby che è arrivata la svolta, perché il Milan ha perso il 5 febbraio contro l’Inter 1-0 ma ha cambiato modulo e dato dei segnali. La nuova formazione del Milan schierata da Pioli è un 3-4-2-1 con più libertà per Leao in mezzo al campo e una compattezza difensiva davvero solida e capace di creare molto in attacco.

Le successive 4 partite del Milan sono state 4 vittorie (3 in campionato e 1 in Champions League nell’andata degli Ottavi contro il Tottenham) e la squadra di Pioli non ha mai subito gol col nuovo modulo. 4 vittorie su 4 con 5 gol fatti e 0 subiti, ora il nuovo modulo è dalla parte del Milan e Pioli continuerà a puntarci. Inoltre, il tecnico dei rossoneri sta provando a trovare la giusta posizione a tutti i giocatori che ha in rosa.

Milan: Calabria in un nuovo ruolo

Nuova vita per Davide Calabria nell’attuale 3-4-2-1 del Milan di Stefano Pioli. La scelta tattica non cambia dopo i recenti risultati, confermato a pieno il nuovo modulo dei rossoneri, con il capitano che potrebbe andare ad intraprendere un nuovo ruolo. Infatti, nel nuovo modulo di Pioli Calabria potrebbe fare nel Milan il terzo di difesa sul lato destro. A riportare la notizia sono i colleghi de La Gazzetta dello Sport.

Milan: le scelte di Pioli

Davide Clabria torna a disposizione di Pioli che nel Milan gli farà giocare un posto sul lato destro con Kalulu per il ruolo di terzo difensore. La restante fase difensiva è composta da Tomori con Kjaer sua riserva e dalla sorpresa Thiaw a sinistra. Ora il giovane centrale non uscirà più dal campo perché in questo modulo si sta rivelando uno dei migliori in campo giornata dopo giornata.