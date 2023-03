Hanno scelto De Zerbi al suo posto: lascia subito il Brighton

Il futuro di Roberto De Zerbi sarà in un top club mondiale. Dopo la brevissima parentesi allo Shakhtar Donetsk e il grande exploit al Brighton, in Premier League, il tecnico italiano è pronto a prendersi una panchina importantissima. In Serie A aveva già fatto vedere grandi cose con il Sassuolo, che gli avevano permesso di affacciarsi al mondo dei “grandi” con molta voglia di imparare e mettersi in gioco.

Ora che si è affermato come uno dei migliori allenatori di Premier League, si è guadagnato la fiducia delle big europee e può già fare il grande salto di qualità.

Futuro De Zerbi: addio al Brighton, firma per la big

Roberto De Zerbi è già pronto a lasciare il Brighton dopo pochi mesi dal suo arrivo. Il club inglese è migliorato moltissimo sotto la guida del tecnico italiano che ha confermato le sue qualità e la sua grande capacità di adattamento. Dopo i pochi mesi allo Shakhtar, terminati a causa della guerra, l’allenatore ex Sassuolo si è messo in gioco in Premier League.

I suoi miglioramenti sono sotto gli occhi di tutti e ora anche le big pensano a lui. Al termine della stagione può già cambiare panchina e vivere un’altra esperienza degna di nota. Aver allenato all’estero ha migliorato le sue capacità e ora è pronto al salto di qualità.

Secondo le ultime notizie, Roberto De Zerbi lascia il Brighton per un top club europeo.

De Zerbi nuovo allenatore del Chelsea? Le ultime

Roberto De Zerbi è il prescelto per diventare il nuovo allenatore del Chelsea. Il tecnico italiano si sta imponendo al Brighton come uno dei migliori e più innovativi allenatori della Premier League e a fine stagione potrebbe già lasciare i “gabbiani”.

Secondo quanto svelato da Football Insider, il Chelsea è pronto ad acquistare un altro allenatore dal Brighton. Qualche mese fa aveva fatto scalpore l’acquisto a peso d’oro di Potter proprio dai Seagulls, e in estate potrebbero cercare un altro accordo per andare a prendere l’allenatore italiano.

De Zerbi al Chelsea continuerebbe una lunga serie di allenatori italiani ai Blues. Il suo lavoro in Premier League è molto ben visto dal popolo inglese e dalle società che sono pronte ad affidargli una panchina molto importante. Molto dipenderà dai risultati che saprà raggiungere Potter fino alla fine della stagione.

De Zerbi al Chelsea: c’è anche l’ipotesi Luis Enrique o Simeone

Roberto De Zerbi è solo uno dei nomi sulla lista del Chelsea. Secondo la stampa inglese, infatti, nella short list di Todd Boehly ci sono anche i nomi di Luis Enrique e Diego Simeone. Entrambi senza contratto (El Cholo) solo a partire da giugno, potrebbero decidere di prendere le redini del Chelsea e provare a cambiare le sorti del club.

In questa stagione i Blues non stanno andando nel migliore dei modi nonostante un mercato faraonico e per certi versi anche esagerato. A fine stagione, in base al piazzamento finale in Premier League e a quello in Champions League, si deciderà il futuro di Potter ed eventualmente il nuovo allenatore.