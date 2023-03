Clamoroso Roma, va via subito: lo attendono in Turchia

Il calciomercato della Roma non è ancora finito e José Mourinho potrebbe perdere uno dei calciatori migliori. Lo Special One ha ribadito che potrebbe andare via al termine della stagione e ora la squadra sta vivendo un mometno di flessione.

Mourinho chiesto alla dirigenza di migliorare ogni reparto in vista del futuro ma intanto sta anche prendendo accordi con altri club per capire se ci sarà la possibilità di dire addio a fine stagione. Vuole fare bella figura in Europa e puntare alla vetta dei campionati ma con la Roma non sta riuscendo a gestire al meglio la situazione.

Calciomercato Roma, va via subito: firma in Turchia

Il calciomercato può portare subito novità clamorose in casa Roma. José Mourinho non è contento della rosa e ora può perdere anche uno dei calciatori migliori a campionato in corso. Il futuro dello Special One è ancora in bilico, ci sono Portogallo e Brasile a fare pressing su di lui come prossimo ct e questo possibile scenario di mercato con un calciatore che può dire addio, potrebbe tagliare le gambe al tecnico.

Per il calciomercato estivo della Roma si stanno valutando anche a nomi in arrivo dalla Serie A. Si vuole costruire una rosa competitiva e il tecnico, se resterà, vuole calciatori pronti.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Roma può perdere un calciatore importante subito. Gli infortuni e le difficoltà impongono di trovare una soluzione immediata e Mourinho è tutt’altro che felice.