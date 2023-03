Pepe Reina potenziale nuovo colpo di calciomercato in Serie A, a costo zero, qualora dovesse essere liberato dal suo Villarreal.

Un ritorno vero e proprio dopo il lungo periodo in carriera vissuto tra i pali del Napoli, con la doppia esperienza anche di Lazio e Milan, in Italia. Al Villarreal sembra non avere il posto garantito per il suo futuro e, per tale motivo, occhio a quella che è l’opzione per la Serie A. “Tolgo il disturbo”, dichiara Reina, rispondendo alle domande sul suo futuro.

Il motivo del suo addio sarebbe legato al progetto tecnico dello stesso club dei sottomarini gialli che potrebbe non più vederlo tra i protagonisti del club in Liga.

Pepe Reina, ipotesi di calciomercato in Serie A: il suo annuncio

Senza Geronimo Rulli, ha trovato più spazio Pepe Reina, espertissimo portiere spagnolo che ha girato il mondo e sollevato trofei importanti da assoluto protagonista. Tra i pali, ancora in Serie A, potrebbe essere possibile ancora un domani. Perché ci sono ancora club con estimatori del portiere ex Napoli e che potrebbero puntare ancora su Pepe Reina, dopo la sua esperienza con il Villarreal.

Al club dei sottomarini gialli, in futuro, non sembra poterci essere spazio per lui.

Ma il portiere spagnolo che parla di quelli che saranno i prossimi anni, non ha voglia di pensare ad altre esperienze oltre al Villarreal. In questi giorni erano emerse possibilità di vederlo in Serie A ancora e sembrava non potere escludere un futuro in Serie A per Pepe Reina: invece, senza Villarreal, Reina si ritirerà. Lo ha dichiarato oggi, in Spagna.

Le parole di Pepe Reina sul futuro

Ha parlato ai microfoni di Cadena Ser, l’estremo difensore spagnolo. Pepe Reina, senza Villarreal, si ritirerà dal calcio giocato. Da escludere dunque le ipotesi di un ritorno in Serie A, da portiere di un altro club italiano dopo le esperienze vissute con le maglie di Milan, Lazio e Napoli. Ecco, di seguito, cos’ha detto sul suo futuro: “Se al Villarreal non contano su di me, mi ritirerò dal calcio. Perché io voglio che questa sia la mia ultima tappa nel calcio, mi sto divertendo e la mia famiglia sta bene qui. Penso che, finito di giocare, resterò anche qui a vivere perché sto benissimo”.

L’intervista di Pepe Reina

Quelle che seguono, sono le parole di Pepe Reina: “Sono orgoglioso di quello che ho fatto con i club e con la Nazionale, tornerei volentieri anche sotto altri ruoli in Nazionale. Futuro? Vedo che Buffon gioca fino ai 45 anni, io non so se ce la farò, ma non mi pongo comunque una data di scadenza. Il club deciderà quanto dovrò continuare a giocare, per essere d’aiuto”.