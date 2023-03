Calciomercato: ha scelto la Serie A, chiude la carriera in Italia

Importanti notizie di calciomercato che riguardano i top club di Serie A. Perché ora sembra essere arrivata la decisione definitiva del giocatore per il suo trasferimento in Italia.

Via libera della società che lo lascerà andar via senza interferire nell’operazione, ora sono tre le top squadre italiane pronte ad ingaggiare il giocatore.

Il mercato italiano può tornare protagonista con diverse scelte in vista del futuro per alcuni giocatori. C’è una società su tutte intenzionata a chiudere per il giocatore.

Calciomercato Serie A: colpo in arrivo

Stiamo parlando di uno dei migliori giocatori in circolazione nel suo ruolo che per anni ha vinto di tutto e giocato ad altissimi livelli con il miglior club al mondo. Adesso però sembra essere finita la sua avventura con il top club e pensa di approdare in Italia. La sua richiesta però è quella di giocare sempre la Champions League, perciò la scelta definitiva arriverà soltanto col passare del tempo al termine della stagione. Diversi i club in fila per lui che hanno intenzione di rinforzarsi con il suo acquisto, ora arriva un assist importante. Ma i club dovranno ottenere la qualificazione in Champions per poter ottenere la sua firma, per questo motivo si attenderanno i prossimi mesi vista la lotta che c’è per l’Europa in Serie A.

Il giocatore ha deciso il campionato italiano per andare a chiudere la sua carriera in Italia, perché il suo contratto è in scadenza questo giugno e lascerà l’attuale club per firmare un nuovo contratto di almeno 3 anni e poi valutare il futuro. Ha appena compiuto 33 anni, ma la sua condizione è sempre tra le migliori, tanto da diventare un vero Jolly per il Real Madrid di Carlo Ancelotti, perché Nacho Fernandez ha dimostrato di poter giocare in più ruoli del reparto difensivo. Dopo aver vestito per tutta la vita soltanto una maglia, quella del Real Madrid già dalle giovanili, ora per lui sembra essere arrivata la fine con il club spagnolo.

Calciomercato: Nacho tra Inter, Roma e Milan

Nacho Fernandez lascerà il Real Madrid e da svincolato può firmare con Inter, Roma o Milan in Serie A. Sono questi i principali club in cerca di un difensore e che possono pensare al giocatore che è cresciuto da sempre nel Real Madrid facendo la storia e vincendo tanto. La sua esperienza può essere determinate per un club italiano in vista del futuro.

Serie A: Nacho Fernandez stupisce con la sua duttilità

L’acquisto di Nacho Fernandez può essere fondamentale per Inter, Roma e Milan. Perché il centrale spagnolo ha dimostrato di saper giocare sia in una difesa a quattro che a tre, ricoprendo sia il ruolo di centrale, ma anche quello di terzino destra e sinistro. Una duttilità difficile da trovare per un difensore nel calcio di oggi e per questo può essere la grande occasione per uno dei club di Serie A.