Inter: Handanovic cacciato, scelto il nuovo portiere

E’ momento di valutazioni in casa Inter riguardo il futuro di tanti calciatori, anche i migliori e quelli iconici. Pronta una rivoluzione che pare possa portare all’addio di Handanovic dall’Inter.

Portiere e capitano esemplare che però potrebbe aver concluso la sua storia in nerazzurro, ora la società ha preso una decisione importante e forte nei suoi confronti.

Il club ha deciso di puntare su un nuovo profilo e per questo motivo a pagare le spese sarà proprio lo storico portiere che per anni ha difeso i pali nerazzurri.

Inter: Handanovic va via

Quest’anno spegnerà 39 candeline e l’Inter ha deciso di interrompere i rapporti con Handanovic. Il portiere sloveno è in scadenza di contratto e non ci sarà nessun rinnovo che riguarderà l’esperto portiere che è stato messo da parte in questa stagione da Simone Inzaghi per dare spazio al nuovo acquisto Onana che si è preso il presente e anche il futuro della maglia nerazzurra. Arrivato nel 2012 sono stati oltre 10 gli anni vissuti tra i pali dell’Inter per Handanovic che ora andrà via con grande dispiacere, perché aveva ancora tanta voglia di restare. Perderà un grande uomo spogliatoio e leader il club nerazzurro che ha deciso di finire qua con lui questo rapporto.

Dopo 448 presenze (al momento) Handanovic saluterà l’Inter pronta a puntare su un nuovo portiere. Ci sono diversi profili che piacciono alla società nerazzurra che potrebbe anche aver già scelto, perché ci sono diverse occasioni di mercato importanti che possono fare la differenza in vista dei prossimi anni. Il portiere titolare e di affidamento resterà Onana anche in futuro, perché ha dimostrato di avere grandi qualità, ma occhi alla scelta per il futuro. L’intenzione dell’Inter è comprare un portiere al posto di Handanovic giovane e che accetti la panchina: Cragno è la prima scelta.

Inter: Cragno al posto di Handanovic

L’ex portiere del Cagliari è approdato la scorsa estate nel nuovo progetto del Monza e ha avuto alcune difficoltà. Perché né con Stroppa né con Palladino ha avuto occasioni, solo 1 presenza in Serie A quest’anno per lui con gli allenatori che hanno scelto Di Gregorio. Per questo motivo ora c’è l’occasione Cragno per l’Inter che pensa di prenderlo per il post Handanovic e affiancarlo a Onana come suo vice. A rivelare la notizia di mercato sono i colleghi de La Gazzetta dello Sport. Ma ci sono anche altre strade.

Inter: Cragno nel mirino di altri club, si pensa a Ochoa

Cragno piace all’Inter ma anche a Fiorentina e Torino che valuta l’occasione di mercato. Allo stesso tempo, la società nerazzurro si guarda attorno e potrebbe anche pensare di provare il colpo Ochoa, appena arrivato alla Salernitana a gennaio e che ha dimostrato di essere in grandissima forma nonostante i 37 anni.