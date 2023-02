Calciomercato: Reus in Serie A, l’annuncio dalla Germania

Futuro in Italia per il giocatore del Borussia Dortmund Reus: ecco le ultimissime notizie riguardo il suo futuro. Arrivano gli aggiornamenti dalla Germania.

Ha legato il suo nome al club giallonero. Adesso a sorpresa Reus potrebbe lasciare definitivamente la Bundesliga per tentare una nuova esperienza all’estero. Ecco le ultime indicazioni che arrivano riguardo il destino del calciatore tedesco.

E’ l’autorevole quotidiano tedesco Bild a rilanciare la notizia sul futuro al Borussia Dortmund di Marco Reus. Il giocatore ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e per il momento non ha ancora prolungato. Ecco perché si stanno alimentando le voci attorno al destino del tedesco che è un classe 1989.

Calciomercato: Reus in Serie A? Chi può prenderlo

Nonostante l’età, Marco Reus ha tutte le qualità per fare la differenza nel campionato italiano. Ha un grande ingaggio ma il Decreto Crescita può aiutare in tal senso con le società che possono risparmiare qualcosa sul lordo. Intanto arrivano le ultimissime notizie in merito al futuro del calciatore del Borussia Dortmund, ecco dove andrà.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato in queste settimane si sono intensificati i contatti tra l’entourage del tedesco e la società giallonera. Reus è una vera e propria bandiera del club di cui è anche capitano.

Ecco perché il Borussia Dortmund non vuole perdere Marco Reus ed è pronto a fargli firmare il rinnovo di contratto. Una beffa per le società italiane che erano pronte a fiondarsi sul giocatore: poteva rappresentare una ghiotta occasione di calciomercato soprattutto per l’Inter e la Juventus che sono sempre attente al mercato dei giocatori svincolati.

Reus rinnovo Borussia Dortmund, le cifre

Il rinnovo di contratto di Marco Reus con il Borussia Dortmund è nella fase conclusiva. Il giocatore, infatti, è pronto a firmare un contratto di un anno e passerà dai suoi 12 milioni a stagione a 6. Si dimezzerà, dunque, lo stipendio pur di restare nel club tedesco. Una scelta di vita la sua. Non ha voluto ascoltare altre proposte da parte di altre società che erano pronte a ricoprirlo d’oro offrendogli ricchi ingaggi: la decisione di Reus è quella di proseguire la sua carriera in Germania con la maglia del club giallonero. Una notizia non bella per società come Inter e Juventus che potevano avere qualche chance di portare il giocatore in Italia. E invece Reus resterà almeno fino al 2024 al Borussia Dortmund.