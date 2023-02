Napoli, offerta shock per Kvaratskhelia: firma subito

Kvicha Kvarastkhelia è sicuramente uno dei protagonisti indiscussi della magnifica annata che sta facendo il Napoli di Luciano Spalletti. Arrivato da sconosciuto totale, a suon di gol, prestazioni e magie col suo compagnone d’attacco -Osimhen-, il georgiano è diventato un vero e proprio idolo per la tifoseria partenopea, al punto che lo hanno iniziato a chiamare “Kvaradona”.

Questo entusiasmo ed amore potrebbe però presto essere stroncato visto che, stando alle ultime notizie, è stata presentata a Kvicha Kvaratskhelia un’offerta a dir poco irrinunciabile, che l’esterno del Napoli non avrebbe alcuna intenzione di rifiutare, e dunque accettare.

Nei prossimi giorni la situazione si evolverà sicuramente in maniera più concreta, ma l’impressione è che il georgiano possa addirittura arrivare a firmare subito.

Napoli, c’è l’offerta per Kvicha: le ultime

Kvicha Kvaratskhelia sarà sicuramente uno dei profili più chiacchierati della prossima estate di calciomercato, anche perchè il georgiano ha meritato in questa prima stagione a Napoli di poter essere inserito nel gruppo dei giocatori più forti al mondo.

Il 77 partenopeo ha infatti numeri già da top player alla sua prima stagione “importante”, proprio a dimostrare tutte le sue qualità. Con lui sulla fascia il Napoli sta vivendo un sogno, un sogno che dalle parti del capoluogo campano mancava da quasi 40 anni, motivo per il quale De Laurentiis avrebbe intenzione di blindarlo, insieme agli altri top della formazione di Spalletti, per aprire una ciclo.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe studiando un’offerta da presentare a Kvicha Kvaratskhelia per convincerlo a rinnovare il suo contratto con gli azzurri, nonostante l’attuale scadenza ammonti al 2027.

Il Napoli vuole blindare Kvicha: De Laurentiis pronto a fare uno sforzo

Dopo una stagione del genere Kvaratskhelia è diventato desiderio di mercato dei migliori club al mondo, pronti a sedersi al tavolo con Napoli per cercare di strappare il talento georgiano a Luciano Spalletti. L’idea di De Laurentiis è quella però di aprire un ciclo, motivo per il quale i top player della formazione azzurra non si muoveranno affatto, tra cui per l’appunto lo stesso Kvara.

La cosa sarebbe più facile a dirsi che a farsi, visto che difronte ad un’offerta importante l’esterno azzurro potrebbe e non poco vacillare. Per questo motivo negli uffici della dirigenza si starebbe iniziando a studiare una soluzione per blindare Kvaratskhelia ed evitare che possa pensare di andare via in estate.

Stando a quanto riportato dalla rosea, più nello specifico, De Laurentiis sarebbe pronto a fare uno sforzo economico importante per il georgiano, offrendo appunto a Kvaratskhelia il rinnovo di contratto a cifre raddoppiate rispetto a quelle attuali per bloccare l’assalto delle big d’Europa.

Napoli, rinnovo Kvaratskhelia: le cifre

Con le big d’Europa pronte all’assalto De Laurentiis avrebbe in mente di blindare il suo gioiello della Georgia presentandogli un’offerta di rinnovo importante, a cifre raddoppiate. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il Napoli avrebbe intenzione di portare l’ingaggio di Kvaratskhelia dagli attuali 1.5 milioni a 2.5 a stagione più bonus, con tanto di prolungamento fino al 2028.