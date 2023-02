Brutte notizie per il tecnico, salterà Napoli-Lazio: infortunio serio

Infortunio che manda in apprensione il tecnico, un titolarissimo non sarà a disposizione per Napoli-Lazio.

Piove sul bagnato, dopo alcuni problemi che erano emersi dall’allenamento, con qualche giocatore tra i titolari che non è stato nelle più rosee delle condizioni.

Il calciatore, secondo quelle che sono le indiscrezioni dall’allenamento, darà forfait per il delicato match di Napoli-Lazio. E alle porte c’è l’Europa, massima attenzione sul titolarissimo del club che avrà bisogno di lui non solo per gli obiettivi di campionato, ma anche quelli legati alla competizione europea.

Problemi in vista di Napoli-Lazio, tegola per il tecnico

Tegola per il tecnico e attenzione anche alla sfida europea che vede protagonista il club italiano che si è messo in testa di poter incidere anche in Europa, vincendo la stessa manifestazione UEFA.

Si tratta di un infortunio per il giocatore, titolare della squadra allenata dal tecnico toscano che a quanto pare rischia di non averlo a disposizione per Napoli-Lazio.

Si tratta di Pedro Rodriguez, l’infortunio lo costringe ai box. A rivelarlo è il club capitolino che, attraverso un comunicato ufficiale, ha svelato le vere condizioni dopo la partita disputata lunedì sera all’Olimpico tra Lazio-Sampdoria.

Lazio, infortunio Pedro: arriva il comunicato ufficiale

C’è il comunicato ufficiale da parte della Lazio, in merito alle condizioni di Pedro. Sostituito ieri, a causa di un problema riscontrato, si è sottoposto oggi ad un esame specifico per valutarne le condizioni. Il problema è serio e le sue condizioni andranno valutate giorno per giorno, col giocatore “mascherato” che avrà bisogno di un tutore che gli è stato già applicato, secondo quanto riferito dalla stessa Lazio, quest’oggi: “La Lazio comunica che lo staff medico del club ha sottoposto ad esami strumentali il calciatore Pedro Rodriguez: ha riportato nel corso della gara di ieri un infortunio. Per lui si tratta di una frattura a carico della mano sinistra. Pertanto, al giocatore, è stato già applicato un tutore specifico e verrà sottoposto, ciclicamente, ad un monitoraggio costante”.

Lazio, problemi per Pedro: salta il Napoli e anche le altre? Le ultime

Rischia di saltare Pedro, per infortunio, non solo la sfida di Napoli. Sono diverse le sfide, importantissime, che riguardano i biancocelesti da qui in avanti. Perché dopo il Napoli, gara complicatissima al Diego Armando Maradona contro un club che in casa è imbattuto e viaggia con una media incredibile per i punti che sta macinando in classifica in Serie A, arriva anche la Conference League e la doppia sfida in Europa. Maurizio Sarri spera di contare su di lui, infatti, per la gara contro l’AZ. Dopo la gara contro il Napoli, conta di poterlo convocare per la sfida contro gli olandesi.