Klopp in Serie A, spunta la suggestione: è tutto vero

La suggestione è concreta, via dal Liverpool e con l’esonero, in Serie A c’è chi è disposto a spendere una cifra importante per l’ingaggio di Jurgen Klopp.

Solo una figura come lui potrebbe cambiare radicalmente qualcosa, rilanciando il club nella prossima stagione.

Perché sembra arrivata al capolinea un’esperienza che è stata comunque importante, a prescindere da come andrà questa stagione. E la stessa avventura, in un club di punta di Serie A, potrebbe ora cominciare con Klopp, arrivato ai ferri corti con il Liverpool.

Klopp in Serie A, la suggestione è concreta: spunta la notizia

Eliminato in Champions, presumibilmente dopo il 2-5 contro il Real Madrid e lontano dalla cima della classifica in Premier League. La situazione non è delle migliori per Klopp che, nella prossima stagione, potrebbe sbarcare in Serie A.

Perché rappresenta più di una suggestione ad oggi, quella di vedere il tedesco in Serie A, spesso accostato ad un club italiano.

Ma la destinazione è a sorpresa perché, dopo i rumors che erano emersi negli anni precedenti tra Napoli e Juventus, adesso al destinazione del tecnico sembra un’altra: Jurgen Klopp è una suggestione per l’Inter, in caso di esonero di Simone Inzaghi.

Inter, via Inzaghi: la suggestione porta a Klopp

Più di un semplice rumors, Jurgen Klopp potrebbe essere il tecnico scelto per piazzare un nuovo progetto all’Inter. A rivelarlo sono i colleghi de La Stampa che, nel corso di questa giornata, hanno svelato l’ipotesi che risulta concreta, di fronte alla voglia di dare vita ad un nuovo progetto da parte di Marotta. Se dovesse Zhang, scegliere una figura di tale portata e a cifre importanti per l’ingaggio in panchina – un po’ per come successe con Conte e per come deciso dalla Juventus, con Allegri -, allora il nome di Klopp potrebbe essere confermato in panchina.

Klopp all’Inter, altrimenti la scelta cadrà sempre dalla Premier League

Dopo il nome emerso anche su Thiago Motta, sono diversi i candidati per un posto in panchina all’Inter, di fronte all’esonero di Inzaghi. Il grande nome per la panchina dell’Inter vede protagonista Jurgen Klopp, ma se dovesse non potersi realizzare il grande colpo per trovare un nuovo allenatore dei nerazzurri, occhio al piano B. Perché Marotta potrebbe scegliere, sempre dalla Premier League, la soluzione dal Brighton che porta a Roberto De Zerbi.