Simeone shock: addio Atletico e futuro deciso

Il Cholo Simeone sta vivendo la sua peggiore annata da allenatore dell’Atletico Madrid. L’eliminazione ai gironi di Champions League ed uno “scarso” quarto posto in Liga -visti i soli due punti di stacco dal Betis quinto- rischiano di rovinare una storia d’amore lunga e vincente.

In queste settimane, proprio a seguito degli scarsi risultati dei Colchoneros, si è tanto parlato del futuro del tecnico argentino, sempre più in bilico e lontano dal Civitas Metropolitano. Stando alle ultime notizie, infatti, il Cholo Simeone a fine stagione lascerà l’Atletico Madrid prendendo una decisone clamorosa e rivoluzionaria per la sua carriera da allenatore.

Atletico Madrid, sarà addio Simeone: le ultime

Alla guida dell’Atletico Madrid dal lontano 2011, dopo due Europa League, due finali di Champions League, due Liga, una Supercoppa di Spagna, una Europea ed una Copa del Rey, l’avventura del Cholo Simeone sulla panchina dei Colchoneros sarebbe giunta ai titoli di coda.

Le frizioni insanabili con il club e gli ultimi, deludenti, risultati tra campionato ed Europa sono stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Nel corso delle scorse settimane si ipotizzava un’epilogo del genere di questa storia d’amore ma, per l’appunto, si ipotizzava, in quanto mai nessuno si sarebbe aspettato che andasse a finire così.

Alla fine, tra una notizia e l’altra, alla fine proprio così è andata a fine. Nel corso della puntata di ieri di Chiringuito de Jugones, infatti, Eduardo Indo ha confermato che a partire dalla prossima stagione il Cholo Simeone non sarà più l’allenatore dell’Atletico Madrid. Quale futuro aspetta ora l’argentino? La decisione presa dall’ex Catania ha dell’incredibile.

Addio Atletico: Simeone ha scelto il suo futuro, svolta incredibile

A fine stagione Simeone lascerà l’Atletico Madrid dopo ben 12 anni alla guida dei Colchoneros. In questi anni, prima al Vicente Calderon e poi al Civitas Metropolitano, il Cholo ha vinto tanto, facendo innamorare la sua “aficiòn” di lui e del suo -iconico- stile di gioco. Già da qualche stagione le cose non sembravano andare per il meglio, ed è per questo che alla scadenza del contratto le strade fra le parti si divideranno una volta e per tutte.

“Confermata” questa decisione si è parlato inevitabilmente tanto del futuro del tecnico argentino nella prossima stagione, futuro che potrebbe avere risvolti clamorosi. Secondo Eduardo Indo, infatti, Simeone starebbe valutando la possibilità di prendersi un anno sabbatico dopo il suo addio all’Atletico Madrid, decidendo dunque di rimanere senza panchina per almeno una stagione.

L’Atletico pensa al post Simeone: i nomi sulla lista della dirigenza

Presa la decisione con il Cholo Simeone la dirigenza dei Colchoneros avrebbe iniziato a sondare i profili con i quali sostituire l’argentino nella prossima stagione. Diversi sono i nomi che aleggiano dalle parti del Civitas Metropolitano ma, secondo fichajes.net, Pochettino, Gallardo e Luis Enrique sono i principali indiziati a sostituire Simeone sulla panchina dell’Atletico, con l’ex ct della Nazionale che è senza ombra di dubbio il preferito della dirigenza capitolina.