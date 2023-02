Calciomercato Napoli: il nuovo crack arriva dal Brasile, l’annuncio

Si muove il calciomercato Napoli: ecco l’obiettivo di Giuntoli che ha puntato un nuovo crack per il futuro. Arriva direttamente dal Brasile.

Annuncio clamoroso riguardo il futuro del giocatore che è pronto a vestire la maglia del Napoli in vista della prossima stagione. L’agente del giovane talento brasiliano, protagonista nell’ultima Sudamericana Sub 20 ha confessato di essere in contatto con la società azzurra.

Non è nuovo a questi colpi a sorpresa il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli che ha occhio per i giovani talenti. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il dirigente ha messo nel mirino un giovane brasiliano che potrebbe essere il profilo perfetto per il Napoli del futuro. A confessare tutto è il suo agente nel corso di una lunga intervista.

Calciomercato Napoli: colpo dal Brasile

Il procuratore di Eder Militao Ulisses Jorge ha svelato un retroscena relativo ad un altro suo assistito nel corso di un’intervista a TvPlay.

L’agente sta lavorando per portare un suo calciatore nel campionato italiano. “Devo dire che io ho grande rispetto della Serie A, così come per la Lazio e il Napoli. Dei biancocelesti conosco molto bene Tare che è un mio amico. Posso anticiparvi che molto presto vedrete in Serie A un potenziale crack, lo prenderà il Napoli”.

A sorpresa l’agente ha lanciato questa notizia relativa al prossimo acquisto del Napoli con Giuntoli che si è messo già a lavoro per la prossima stagione. Il dirigente ha messo nel mirino un “crack brasiliano”, come ammesso dallo stesso procuratore di Eder Militao che non ha aggiunto altro in merito al possibile nome del talento nel mirino degli azzurri.

Calciomercato Napoli: le ultime notizie

Cresce la curiosità, adesso, intorno al prossimo obiettivo di Giuntoli per la prossima stagione. Il procuratore di Eder Militao Ulisses Jorge ha comunicato che arriverà al Napoli un crack brasiliano.

L’agente non si è sbottonato e non ha detto di più in merito a questo possibile acquisto che, stando alle prime indiscrezioni, è stato protagonista dell’ultimo Sudamericano Sub 20, torneo dedicato alle Nazionali giovanili. Bisognerà attendere ancora un po’ di tempo prima dell’ufficialità che è attesa prossimamente. Intanto il Napoli si è già garantita un grande talento per la prossima stagione con Spalletti pronto ad allenarlo e a farlo esplodere definitivamente in Serie A.