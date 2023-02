Milan, colpo in attacco: arriva a parametro zero

Dopo la vittoria sull’Atalanta gli animi in quel di Milanello si sono leggermente risollevati dopo il gennaio infernale vissuto. Bisogna però guardare in faccia alla realtà e rendersi conto che questa stagione, al momento, è fallimentare, soprattutto se a Londra non si dovesse passare il turno contro il Tottenham.

Per questo motivo Maldini e Massara starebbero già iniziando a lavorare in ottica futura, valutando sul mercato quei profili con i quali poter rinforzare la rosa di Stefano Pioli nella prossima stagione per provare a tornare a vincere di nuovo lo Scudetto.

Proprio in merito a questo, stando alle ultime notizie sul calciomercato del Milan, il club avrebbe chiuso un colpo sulla trequarti, trovando l’accordo per l’arrivo del giocatore nella prossima estate a parametro zero.

Milan, c’è l’accordo con il giocatore: le ultime

Importanti novità arrivano sul calciomercato in entrata del Milan, che in queste settimane già starebbe iniziando a mettere le basi per la squadra del futuro. Stando alle ultime notizie, infatti, a seguito di un incontro con Cardinale avuto in occasione della partita di Champions contro il Tottenham, Maldini pare abbia avuto il via libera dalla società per operare nel calciomercato.

Diversi sono i nomi presenti sul taccuino del dirigente rossonero, uno dei quali rappresenta essere un’occasione colossale per il club vista la sua imminente scadenza di contratto. A quanto pare, però, il Milan si sarebbe mosso con ritardo rispetto alle altre pretendenti viste le ultime notizie che arrivano sul futuro del giocatore.

Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.com, Daichi Kamada avrebbe raggiunto negli scorsi giorni un accordo con il suo prossimo club, scartando di conseguenza l’ipotesi Milan che, comunque, mai è arrivato a presentare una vera e propria offerta per il trequartista giapponese.

Milan, Kamada si accorda con il suo nuovo club: ecco dove va

Daichi Kamada è uno dei top player di questo Eintracht Francoforte, nonché protagonista indiscusso della cavalcata Europa del club tedesco nella passata stagione. Il trequartista giapponese, nonostante siano anni che giochi ad alto livello, solo col Mondiale in Qatar ha ottenuto mediaticità, attirando l’attenzione di Milan e non solo.

Proprio i rossoneri sono stati fra i primi club a chiedere informazioni all’entourage del giocatore in queste settimane, non compiendo mai però il passo decisivo per trovare un accordo. Le prese di tempo alla fine si sono ritorte contro il Milan, visto che alla fine un altro club di Bundesliga è riuscito in sordina a trovare un accordo col giapponese.

Stando alle ultime notizie, infatti, Daichi Kamada si è accordato per un quinquennale col Borussia Dortmund, dove si trasferirà a parametro zero il prossimo luglio.

Milan, salta Kamada: ora tutto su Brahim Diaz

Dopo l’accordo fra Kamada ed il Borussia Dortmund, l’alternativa per rinforzare la trequarti di Pioli nel prossimo calciomercato il Milan la ha in casa, ed è Brahim Diaz. Il club rossonero, infatti, qualora lo spagnolo dovesse definitivamente convincere in questa seconda parte di stagione, potrebbe essere riscattato dal Real Madrid, anche se l’idea di Maldini è quella di abbassare il prezzo pattuito con i Blancos due estati fa.