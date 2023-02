Juventus, il calciomercato fa sognare i tifosi: colpo d’oro

La nuova Juventus 2023-24 è già in costruzione sul calciomercato. I bianconeri stanno vivendo una stagione estremamente altalenante, peggiorata ancora di più dal -15 in classifica. Per la prossima annata, però, vogliono tornare in alto e può fare una campagna acquisti molto importante. L’obiettivo è quello di migliorare il più possibile la squadra in ogni reparto, andando a prendere anche i campioni in giro per il mondo.

La dirigenza della Juventus è già al lavoro per trovare le opzioni migliori per portare nuova linfa alla squadra. Possono arrivare nomi molto importanti e calciatori che vogliono lascare le big per provare nuove esperienze.

Calciomercato Juventus, colpo d’oro dalla big di Premier

La Juventus sta studiando per il calciomercato estivo. I bianconeri sono alle prese con la costruzione della rosa del futuro. Ci sono molti calciatori che possono lasciare la squadra in estate e la nuova dirigenza si è già messa al lavoro per andare a coprirsi in caso di addio.

I piani della dirigenza bianconera sono molto chiari. Nel futuro della Juventus bisogna migliorare la rosa senza andare a spendere somme troppo alte del budget che verrà stanziato. Ma bisognerà anche acquistare calciatori funzionali alla squadra e soprattutto al gioco di Massimiliano Allegri

Il calciomercato di gennaio della Juventus non è stato importante ma in estate può arrivare un super colpo. È possibile che da giugno in poi ci saranno addii illustri e dovranno essere rimpiazzati alla grande.

Calciomercato Juventus, Mendy obiettivo bianconero: le ultime

La Juventus sta pensando a Edouard Mendy del Chelsea. Il portiere senegalese ha perso il posto da titolare con l’avvento di Potter e sta cercando nuove esperienze per riprendere minutaggio e vivere una nuova avventura di livello.

Secondo quanto riferisce fichajes.net, il Chelsea vuole cedere Mendy e la Juventus sta valutando il suo profilo. Il portiere classe ’92 ha ancora tanto da dare al calcio europeo e potrebbe vivere un’altra esperienza di livello assoluto in Serie A.

Per la Juventus, però, c’è da capire quale sarà il futuro di Wojcech Szczesny. Il portiere polacco ha il contratto in scadenza nel 2024 ed è appetito dalle grandi d’Europa che potrebbero prenderlo per cifre importanti e rimpolpare le casse della Juve.

Juventus, obiettivo Mendy: le cifre dell’affare

Edouard Mendy può diventare il colpo a sorpresa della Juventus. Il calciomercato estivo potrebbe portare ad un importante effetto domino tra le big d’Europa con i portieri e anche il senegalese ha la possibilità di cambiare squadra.

Ha il contratto in scadenza nel 2025 ma non sembra essere più nei piani del Chelsea. Per questo motivo potrebbe arrivare alla Juventus con un importante “sconto” e l’accordo potrebbe chiudersi sui 15 milioni di euro. Tutto da rimandare all’estate, quando l’affare sarà possibile.