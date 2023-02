Calciomercato: un’altra big beffa la Juve, prendono Di Maria

Importanti aggiornamenti riguardo il futuro dell’attaccante della Juventus Di Maria. C’è una big che sta facendo un grande tentativo per prenderlo la prossima stagione.

El Fideo sta trascinando in questa seconda parte di stagione la Juve. E’ lui l’uomo in più della Vecchia Signora. Intanto arrivano le ultimissime notizie riguardo il futuro del giocatore che ha il contratto in scadenza nel 2023.

Novità riguardo il rinnovo dell’attaccante della Juventus Di Maria. Arriva l’annuncio sul suo futuro in bianconero, ecco cosa sta succedendo.

Calciomercato: ecco dove giocherà Di Maria

Nelle ultime partite si sono accesi i riflettori intorno al futuro di Angel Di Maria. L’argentino, protagonista in campionato ed in Europa League con la Vecchia Signora, ha il contratto in scadenza a giugno 2023. Ecco le ultime notizie relative al suo rinnovo di contratto con la Vecchia Signora.

La Juve vuole stringere i tempi e rinnovare il contratto di Angel Di Maria. Come riportato da La Stampa, il giocatore in attesa di prendere una decisione definitiva riguardo la sua carriera ha ricevuto un’altra ricca proposta da un’altra società. Una big, infatti, si è messa di traverso ed è pronta a beffare la Juve e strappare Di Maria alla Vecchia Signora.

Xavi è pronto a portare al Barcellona Di Maria nel prossimo calciomercato. L’obiettivo è quello di strapparlo ai bianconeri a parametro zero. Una situazione davvero incredibile con il calciatore che potrebbe decidere di vivere un’altra esperienza in Spagna dopo aver militato a lungo nel Real Madrid.

Di Maria al Barcellona, i dettagli

Il club blaugrana sarebbe tornato alla carica dopo l’estate scorsa. Di Maria al Barcellona nel prossimo calciomercato resta soltanto un’idea per il futuro. Per il momento, infatti, il giocatore ex Psg sembra intenzionato a dare priorità alla Juventus anche se in caso di mancato accesso alla prossima Champions League le cose potrebbero cambiare con l’argentino che potrebbe guardare verso altre squadre.

Ad oggi Di Maria non ha ancora sciolto le riserve riguardo il suo futuro: è tentato da una nuova esperienza in Europa e da un ritorno in Argentina al Rosario Central. Sicuramente i prossimi mesi saranno decisivi per capire meglio quale sarà il suo destino. Allegri resta in attesa e nel frattempo si gode le gesta del calciatore che si sta rivelando un’arma in più in questa stagione. Grazie alle sue brillanti prestazioni la Juve ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di Europa League dove affronterà il Friburgo.