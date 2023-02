Calciomercato: 50 mln per Koopmeiners, è il colpo della big

Ultimissime notizie in merito al futuro del centrocampista dell’Atalanta Teun Koopmeiners. C’è una big di Serie A che è pronta a chiudere per il giocatore olandese che è considerato un grande talento. Anche in questa stagione, infatti, ha dimostrato tutte le sue qualità con la maglia dei neroazzurri.

Numeri incredibili quelli di Teun Koopmeiners che si è già superato rispetto allo scorso anno. Il giocatore è migliorato tantissimo anche in fase realizzativa visto che ha messo a segno già più gol. Da qui a fine campionato l’obiettivo è quello di crescere ancora. Intanto per la prossima stagione c’è una big italiana che è pronta a fare follie per portarlo in squadra.

Il centrocampo è ancora il reparto che necessita di qualche ritocco. L’obiettivo della nuova dirigenza è quella di investire su giocatori di prospettiva e che possono garantire una futura plusvalenza alla società. Uno di questi profili è sicuramente il centrocampista dell’Atalanta Teun Koopmeiners che può salutare Bergamo nel corso della prossima sessione di calciomercato.

Ultime Atalanta: Koopmeiners via in estate

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato Atalanta, c’è una big di Serie A che vuole a tutti i costi l’olandese Teun Koopmeiners. Il giocatore, alla sua seconda esperienza in Italia, è cresciuto tantissimo e sotto la gestione Gasperini ha dimostrato di essere bravo anche in fase realizzativa.

Un progresso eccellente che ha messo l’olandese al centro del mercato con la Juve che adesso è pronta a fare un tentativo per prendere Teun Koopmeiners per la prossima stagione. Ci sarebbero già stati dei sondaggi da parte dei dirigenti bianconeri che avrebbero chiesto informazioni all’Atalanta che valuta il giocatore non meno di 50 milioni di euro. A riportare la notizia è Gazzetta.it

Koopmeiners alla Juve con i soldi di Mckennie

A finanziare il colpo e l’arrivo alla Juventus di Koopmeiners per il prossimo calciomercato estivo 2023, è il centrocampista statunitense Weston Mckennie che ha lasciato i bianconeri nel corso della sessione invernale di gennaio.

Il giocatore è attualmente in prestito al Leeds che ha un diritto di riscatto da esercitare a fine stagione. Ecco perché qualora riuscisse ad andare in porto questa cessione, i dirigenti della Juve avrebbero i fondi necessari per tentare il colpo Koopmeiners che è considerato il profilo perfetto per completare il centrocampo della Juventus. I prossimi mesi saranno già decisivi per questa trattativa visto che arriverà una risposta cerca da parte del Leeds che dovrà decidere in merito all’acquisto di Mckennie che è attualmente in prestito nel club inglese. Da questo affare si capirà molto con la Juve che ha già in mente l’eventuale sostituto dello statunitense con gli occhi dei dirigenti juventini puntati su Koopmeiners che può finalmente fare il salto di qualità e approdare in una big.