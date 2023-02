Gasperini è una furia: litiga con un tifoso dalla macchina | FOTO

Dopo una prima parte di stagione entusiasmante, con la Dea che viaggiava con una media punti addirittura da Scudetto, l’Atalanta ha perso brillantezza e punti vivendo un’involuzione incredibile, arrivando anche a perdere due delle ultime tre di campionato ed allontanandosi dalla zona Champions.

Questo andazzo ha ripercussioni sull’umore non solo dei tifosi ma anche del gruppo squadra, come dimostrato domenica sera nel post partita di Milan-Atalanta. Tornando a casa in macchina, infatti, Giampiero Gasperini è stato coinvolto in un litigio abbastanza acceso con un tifoso -molto probabilmente di fede rossonera.

Questo comportamento poco professionista non è una novità per il 65enne piemontese, visto che già in passato si è reso protagonista di episodi simili.

Gasperini contro un tifoso: fermi al semaforo succede di tutto

Perdere uno scontro diretto a questo punto della stagione, contro il Milan, diretta concorrente per la Champions League, non aiuta affatto l’ambiente bergamasco che, dopo la sconfitta con il Lecce, vede allontanarsi sempre di più la possibilità di tornare a giocare nell’Europa che conta.

La scorsa stagione doveva fungere da esperienza per gli uomini di Gasperini che, invece, rischiano di vivere un’altra stagione deludente. Questo si ripercuote inevitabilmente sul gruppo squadra, visibilmente nervoso in campo e fuori, come dimostrato dai recenti atteggiamenti del tecnico dell’Atalanta.

A seguito del 2 a 0 di San Siro contro il Milan, infatti, Giampiero Gasperini si è reso protagonista di un gesto poco professionista, visto che il tecnico dell’Atalanta è stato immortalato a lanciare un panino verso alcuni tifosi che lo criticavano direttamente dalla sua automobile. Le immagini, ovviamente, hanno fatto subito il giro del web.

Panino e non solo: tra Gasperini ed il tifoso volano anche parole pesanti

Il panino non è l’unica cosa volata nel litigio che ha vinto coinvolto il tecnico dell’Atalanta. Come immortalato anche dal video che sta facendo il giro del web, infatti, fra Gasperini ed il tifoso sono volate anche parole abbastanza pesanti, rivolte al piemontese poi risposte- quasi a reazione del brutto gesto del lancio del panino.

Gli animi sembravano essere abbastanza accesi, al punto che l’impressione porta a pensare che la situazione si sia placata solo “grazie” al semaforo che, da rosso, è diventato verde facendo ripartire il traffico. In un contesto diverso, dunque, la questione sarebbe potuta andare per le lunghe.

Gasperini-tifosi: un amore mai sbocciato

Quello di domenica sera è solo l’ultimo degli eventi spiacevoli che hanno visto protagonista il tecnico della Dea. Anche in questo caso, fuori da San Siro, è stato dimostrato come sia complicato il rapporto fra Giampiero Gasperini ed i tifosi delle squadre avversarie che, nonostante gli ottimi risultati sportivi che l’italiano ha ottenuto alla guida dell’Atalanta, non lo ammirano particolarmente.