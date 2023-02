“Figlio di p*****a”: il giocatore rischia una squalifica lunghissima

Nello scorso weekend di campionato è andato in scena un siparietto tutt’altro che piacevole, visto che il giocatore si è scagliato contro il direttore di gara costringendolo a prendere una decisione che potrà avere importanti ripercussioni sulla sua stagione.

Il giocatore è stato infatti espulso dall’arbitro a seguito di alcuni insulti pesanti che gli ha rivolto che gli costeranno inevitabilmente una lunga squalifica in campionato. Il club proverà sicuramente a fare ricorso per cercare di limitare il danno, ma il referto del direttore di gara parla chiaro e non c’è via di scampo.

In attesa della decisione del giudice sportivo, la dirigenza sta anche valutando come multare il giocatore.

Espulso dalla panchina ed insulta l’arbitro

In giro per il vecchio continente si sono giocati match chiave in praticamente quasi tutti i campionati in questo weekend, con lotte salvezza, ai titoli ed ad una qualificazione in Europa che sono entrate finalmente nel vivo.

Proprio per questo le energie nervose delle squadre nel corso delle partite si riducono al minimo, come confermato anche dal comportamento avuto dal giocatore proprio di ieri sera. Addirittura in panchina, quest’ultimo si è reso protagonista di une evento spiacevole col direttore di gara che, inevitabilmente, ha avuto la meglio prendendo una decisione che inciderà e non poco nelle prossime partita del club.

Oltre al danno c’è stata dunque anche la beffa per il Siviglia che, oltre ad aver perso contro l’Osasuna in casa, sarà costretta a fare a meno anche del centrocampista Fernando per diverso tempo dopo l’espulsione rimediata ieri dall’arbitro Pulido Santana nel mentre era seduto in panchina.

Siviglia, Fernando rischia una lunga squalifica: ecco perchè

Il Siviglia continua a non andare bene in campionato, cosa che invece gli riesce sicuramente meglio in Europa. Con la sconfitta di ieri il club andaluso ha raggiunto la doppia cifra di sconfitte in campionato mantenendo la -critica- distanza di soli due punti dalla zona retrocessione.

Quanto si sta vivendo in questa stagione al Sanchez Pizjuan ha dell’incredibile, ed anche gli stessi giocatori lo stanno dimostrando con prestazioni non all’altezza dello scudo che portano in petto e con atteggiamenti poco professionali.

L’ultimo di questi si è verificato proprio nella giornata di ieri quando, verso lo scoccare del 90′, il centrocampista del Siviglia Fernando è stato espulso dall’arbitro Pulido Santana dalla panchina per aver proferito insulti pesantissimi nei confronti del quarto uomo e del direttore di gara stesso.

Fernando è nei guai: il referto di Santana parla chiaro

Quando il giudice sportivo prenderà una decisione sul centrocampista sarà forse troppo tardi per il Siviglia per provare a fare ricorso. Il referto del arbitro Santana incrimina fortemente Fernando che, ora, rischia davvero una lunga squalifica.

Il direttore di gioco spagnolo ha infatti scritto: “Fernando è stato espulso per essersi rivolto al mio assistente con le seguenti espressioni: “Bastardo, bastardo, figlio di p*****a, idiota’. È stato trattenuto dai membri della sua squadra, poi si è rivolto a me dicendo: ‘Figlio di p*****a, sei un figlio di p*****a.”