Serie A: offerta da 1 miliardo dagli americani, la risposta del club

Ci sono notizie di calciomercato che riguardano il club italiano pronto a fare la storia, intanto, ci sono nuovi aggiornamenti che possono risultare decisivi per il futuro.

E’ un momento importante della stagione, ma già iniziano ad arrivare delle notizie che riguardano quello che può accadere nel giro dei prossimi mesi.

Perché la situazione ora è sotto gli occhi di tutti e non sarà facile tenere lontane le grandi multinazionali per il possibile inserimento nell’acquisto del club.

Calciomercato: cessione del club di Serie A

Le notizie di mercato sono già iniziate a circolare, ma non soltanto quelle che riguardano giocatori e allenatori. Perché anche il mercato dei club potrebbe scatenarsi da un momento all’altro. Tanti cambiamenti in questi ultimi anni dopo il Covid, con tantissime società che sono state vendute e hanno cambiato proprietà, anche quelle più importanti al mondo. Ora potrebbe toccare ancora una volta ad un altro club italiano in vista del futuro. Perché ora saranno settimane davvero interessanti per quello che riguarda un club italiano, stiamo parlando del Napoli che sta dominando in Italia e in Europa, rubandosi completamente la scena con i suoi giocatori e il suo allenatore. Si parla ovunque della società di De Laurentiis che non ha intenzione di fermarsi.

L’obiettivo è quello di migliorarsi sempre di più e provare a vincere in tutti i modi quest’anno, provando ad aprire un ciclo incredibilmente vincente e fatto di conti sani. Perché il club azzurro è uno dei pochi al mondo senza debiti e potrebbe avviare un nuovo processo vincente nel mondo del calcio. Ora arrivano aggiornamenti molto importanti riguardo quella che sarebbe stata una grande offerta giunta proprio al patron azzurro nel corso degli ultimi giorni in vista di una sua vendita del club.

Cessione Napoli: offerta dall’America

Secondo quanto riportato alla Domenica Sportiva su Rai 2 da Ciro Venerato ci sarebbe stata una prima maxi offerta per la cessione del Napoli di De Laurentiis: 1 miliardo e 200 milioni da una multinazionale statunitense. Al momento però non c’è volontà di chiudere, il presidente del club azzurro dice che l’offerta è ritenuta troppo bassa visto che a differenza di tante altre la società non ha debiti. Da capire se arriveranno dei rilanci in vista dei prossimi mesi da questo fondo americano.

Calciomercato: ADL cede il Napoli o il Bari

Bisogna ricordare che la famiglia De Laurentiis oltre al Napoli controlla anche il Bari e nei prossimi anni sarà costretta a cedere una delle due società. Già il prossimo anno potrebbe accadere ciò in caso di promozione nella massima serie italiana del club pugliese che ora lotta al primo anno di Serie B tra le prime posizioni del campionato cadetto.