Juventus-Torino: tegola per il mister, l’annuncio in conferenza

Arrivano aggiornamenti riguardo il derby Juventus Torino in programma domani sera. Uno dei protagonisti della partita non sarà a disposizione, l’annuncio dell’allenatore in conferenza stampa.

Una brutta notizia per il tecnico che ha comunicato il forfait del giocatore. Titolare indiscusso della squadra, non sarà a disposizione per il derby piemontese.

Ultimissime notizie sulla partita in programma martedì 27 febbraio Juventus Torino

Juventus-Torino, out per infortunio: aggiornamenti sull’infortunio

Arrivano brutte notizie in merito alla partita di domani. Il calciatore non sarà a disposizione e i tempi di recupero rischiano di essere ancora più lunghi. Una vera e propria tegola per l’allenatore che dovrà fare a meno di uno dei suoi migliori giocatori nella fase in cui il campionato sta entrando sempre più nel vivo.

Ecco le dichiarazioni del mister nel corso della conferenza stampa: l’allenatore ha dichiarato tutto, annunciando l’assenza del suo giocatore in vista della gara di domani. Ecco chi sarà il sostituto.

Juventus-Torino: l’annuncio del mister in conferenza

A svelare le condizioni è dunque l’allenatore Juric che ha comunicato il forfait in Juventus-Torino di Nikola Vlasic. Il talento offensivo, titolare indiscusso del club allenato da Ivan Juric, si era fermato per un problema muscolare al retto femorale destro, non essendo in condizioni non farà parte del derby di domani.

“Lui ha un problema che sta portando dietro da parecchio tempo. E’ da giorni che lo sta portando appresso, vediamo cosa succederà. Farà dei nuovi accertamenti prossimamente e capiremo meglio quando potrà tornare a disposizione. La notizia è che domani sicuramente non ci sarà”.

“Ilic sulla trequarti? A Verona qualche volta l’ho messo in quella posizione. Anche se per me è un centrocampista ma in emergenza è capace di fare tutto. Adopo? Non ho ancora deciso se domani giocherà. E’ in ballottaggio con Linetty che ci sta dando delle soddisfazioni. Miranchuk? Deve continuare a giocare così. Sono davvero contento del suo rendimento e di ciò che sta dando alla squadra sotto il punto di vista della partecipazione, dei gol e assist”.

Torino, quando torna Vlasic: i possibili tempi di recupero

Da valutare le condizioni del trequartista del Torino Vlasic che dopo la Juve rischia di saltare anche le sfide contro il Bologna, il Lecce e probabilmente anche il Napoli. Come confermato anche dall’allenatore dei granata Juric, serviranno nuovi esami per capire meglio le condizioni fisiche del croato che non è al meglio.