Inter, Marotta nervoso punta il dito: “E’ colpa loro”

Dopo la sconfitta a Bologna l’entusiasmo che si era creato attorno all’Inter per la vittoria in Champions contro il Porto è subito venuto meno. La formazione di Inzaghi ha infatti commesso l’ennesimo scivolone stagionale, abbandonando una volta e per tutte la corsa Scudetto.

L’ambiente nerazzurro si è immediatamente scagliato contro la squadra, la quale è diventata anche oggetto di discussione all’interno della società. A confermarlo ai microfoni di Sky Sport è stato l’ad dell’Inter Giuseppe Marotta, che senza giri di parole ha puntato il dito contro un paio di elementi della rosa definendoli i principali responsabili di questi risultati altalenanti.

Inter, Beppe Marotta parla del momento della squadra: dichiarazioni forti

La settimana sconfitta stagionale in Serie A ha creato non pochi malumori in casa Inter. Come spesso successo in questa stagione la formazione di Simone Inzaghi ha perso punti contro un avversario più che alla portata, dimostrandosi essere ancora una volta poco costante nei risultati.

C’è bisogno al più presto di trovare una soluzione a ciò. Anche per questo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ad dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato del momento delicato che sta vivendo il club nerazzurro confermando la fiducia della società nei confronti della squadra, quasi a voler anche arginare le evidenti difficoltà che stanno ostacolando il cammino dell’Inter.

Il dirigente del club meneghino ha così parlato: “Siamo i migliori in Italia nelle ultime 4 stagioni, ma l’attualità è agrodolce. Stiamo andando molto bene in Champions ed in Coppa Italia ma nella manifestazione più importante, quella in cui tutti credono, il campionato, abbiamo discontinuità. Inzaghi e la squadra si adoperassero per trovare al più presto una soluzione a questo momento, consapevoli che la società è sempre lì a supportarli. L’applicazione che hanno dimostrato in questo periodo deve essere maggiore contro avversari alla portata, non devono sottovalutare niente perché gli avversari oggi si sono emancipati ed è difficile vincere contro chiunque. Ho apprezzato molto le parole di Lautaro perché significa avere un grande senso di appartenenza.”

Inter, dopo lo sfogo Marotta parla di mercato: il punto sui contratti in scadenza

Dopo lo sfogo maturato a seguito dell’ennesimo risultato negativo e deludente della stagione, Marotta si è lasciato andare parlando del calciomercato dell’Inter, facendo il punto sui contratti in scadenza:

“I contratti in scadenza? Dal punto di vista razionale bisogna fare delle scelte ma stiamo lavorando in tal senso per mantenere la squadra competitiva. La nostra proprietà non ha mai fatto mancare niente.”

Lukaku continua a deludere: Marotta criptico sul suo futuro all’Inter

In quel di Bologna il bomber belga è stato uno dei peggiori della giornata, confermando che questa non è assolutamente la sua miglior stagione in carriera. In prestito all’Inter fino a giugno, Lukaku si deve guadagnare la conferma in nerazzurro, anche se Marotta si è mostrato essere molto criptico in merito al suo futuro:

“Futuro Lukaku? Non vi so dire. Ad oggi è un calciatore del Chelsea e vedremo solo a fine stagione se sarà il caso di rinegoziare con loro per trattenerlo.”