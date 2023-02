Esonero in Serie A, il dg rompe il silenzio: c’è l’annuncio in diretta

La Serie A scende in campo anche oggi, per i posticipi della 24esima giornata del campionato italiano.

A prendere voce è il direttore generale del club che, dopo i rumors sull’esonero per la propria panchina, ha voluto fare chiarezza in diretta per quanto riguarda il progetto tecnico della squadra.

Il futuro con o senza l’allenatore, svelato tutto ai microfoni di DAZN nei minuti che hanno anticipato la partita che era in programma alle ore 18 e 30.

Esonero in Serie A, parla il dg: l’annuncio sul futuro

Raggiunto ai microfoni di DAZN, in una delle consuete interviste flash dei pre-partita, ha parlato il direttore generale del club.

A prendere voce è lui in prima persona, per far chiarezza su quelle che sono state le voci di calciomercato che hanno riguardato possibili scenari da qui in avanti per il futuro in panchina della società.

Parla il dg della Fiorentina, Joe Barone, annunciando tutto sulle voci che hanno visto Vincenzo Italiano a rischio esonero dai viola. Ecco, di seguito, cos’ha detto prima di Verona-Fiorentina.

Esonero Fiorentina? Arrivano le parole di Barone sul futuro di Italiano

Vincenzo Italiano non è a rischio esonero. Parla così il dg della Fiorentina, Joe Barone, nel corso del pre-partita della sfida che affrontano oggi i viola in casa dell’Hellas Verona. Ecco cos’ha detto Barone sul suo allenatore: “Vincenzo Italiano è il nostro allenatore e ha tutta la fiducia nostra. Ha il massimo appoggio da parte di tutti in società, si lavora ogni giorno. Ma ovviamente dobbiamo uscire dalle difficoltà nel campionato, vogliamo imparare ad essere abituati a giocare su tre competizioni”.

SULLA STAGIONE DELLA FIORENTINA – “In Coppa Italia e in Europa abbiamo un bilancio molto positivo, ora però non possiamo avere una doppia faccia in tal senso, pensando ai risultati di campionato. A parte il Napoli, se guardiamo i nostri attaccanti, siamo a 25 gol fatti nelle competizioni, noi non siamo contenti e stiamo lavorando sotto questo aspetto qui. Oggi, così come nelle altre gare di campionato, è importante fare risultato”.

Fiorentina, i numeri di Vincenzo Italiano

Senza contare la partita di oggi, nelle 23 partite di Serie A disputate dai viola, la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha ottenuto soltanto 25 punti, piazzandosi momentaneamente al quindicesimo posto. Troppo poco rispetto a quanto prefissato a inizio stagione, cercando di tenere il passo delle squadre che sono in lotta per un piazzamento in Europa, quantomeno confermando la posizione che porta alla Conference League, competizione che la Fiorentina vorrebbe vincere, così come fatto dalla Roma, nella passata stagione.