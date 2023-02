“Droga negli spogliatoi”: il post che rompe il silenzio – FOTO

Sono stati giorni troppo rumorosi legati alla vita privata di un calciatore del Milan, accusato in maniera gravissima su alcune vicende che lo hanno riguardato in prima persona.

Sui social, in particolar modo su Twitter, sono state dichiarate cose pesantissime riguardo la situazione negli spogliatoi del Milan.

Qualche giocatore rossonero, sempre via social, aveva smentito alcune voci. A prendere voce adesso è il diretto interessato che, attraverso un post, ha scritto un messaggio chiaro che ha voluto mandare a chi ha fatto circolare voci su di lui e su quanto accade negli spogliatoi del Milan.

Maignan rompe il silenzio: la vicenda che lo vede protagonista

Sono stati mesi durissimi per lui perché non solo è stato lontano dai pali di San Siro per un lunghissimo periodo, adesso tocca anche sopportare alcuni rumors poco felici che sono circolati sul suo conto.

Maignan è stato al centro di alcune polemiche, emerse per i rumors che sono venuti fuori legati alla sua presunta dipendenza sulla droga.

Ha voluto dare un chiaro messaggio Mike Maignan, per smentire categoricamente tutto. Ecco, di seguito, cos’ha scritto sui social, il portiere del Milan.

Il post di Mike Maignan: ecco la foto postata dal portiere

“Dipendente dalle droghe, ecco perché non gioca”. Questa, e tante altre illazioni, sul conto di Mike Maignan. Sono circolati dunque anche audio via WhatsApp di ricostruzioni, presumibilmente fake, che riguardano Maignan. Il portiere del Milan, infatti, attraverso i social ha voluto rompere il silenzio. Una stagione passata ai box, a causa di un infortunio che lo ha costretto a non giocare per un’intera stagione, dovendo saltare anche il Mondiale con la Francia, che avrebbe vissuto probabilmente da assoluto protagonista. E lo dice, Maignan, la droga non c’entra: “Le mie uniche droghe: fede, lavoro e vittorie”. In maniera netta, diretta, risponde così a quanto è stato detto sul suo conto, nel lungo periodo di attesa al rientro in campo che è arrivato nella serata di domenica contro l’Atalanta, realizzando anche un clean sheet nella vittoria ottenuta dai suoi.

Ultime Milan, tutti i numeri di Maignan

A differenza della passata stagione, Mike Maignan ha praticamente giocato poco o niente, non riuscendo dunque a guidare il suo Milan come fatto nella passata stagione. Una grave perdita per l’intera stagione, tant’è che è stata pesantissima la sua assenza, con i punti persi anche attraverso i gol subiti dai rossoneri. In questa stagione il Milan ha subìto un totale di 30 gol, praticamente il doppio di quanto subìto dal Napoli. E Maignan, quest’anno, ha giocato 10 partite delle quali 8 in campionato e 2 in Champions League, collezionando 3 clean sheet – tutti in Serie A -.