Galatasaray: già show di Zaniolo, gol per tornare in Serie A

Notizie di calciomercato sul futuro di Zaniolo che nelle ultime ore del mercato di febbraio è andato in Turchia per ripartire con il potente e storico club per rilanciarsi.

La sua stagione alla Roma non è stata delle migliori e alla fine è arrivata la rottura col club giallorosso che è stata definitiva fino ad arrivare alla cessione.

La società italiana non ha potuto fare altro che vendere il giocatore per incassare poco più di 20 milioni di euro ed evitare di perderlo a molto meno in estate, ma la sua intenzione è quella di tornare in Italia il prima possibile.

Galatasaray: Zaniolo gol all’esordio

Non poteva iniziare nel modo migliore l’avventura in Turchia del giocatore italiano. Perché aveva tanta voglia di fare e dimostrare il suo valore, per questo motivo ci teneva ad iniziare al meglio questa che potrebbe essere una piccola parentesi prima di tornare poi in Italia. Al momento il campionato in Turchia è fermo a causa del terremoto che ha fatto oltre 40mila vittime a inizoo febbraio, presto però riprenderà e per questo si tiene in allenamento il Galatasaray che è sceso in campo in amichevole contro l’Alanyaspor. Vittoria per 4-2 con gol di Zaniolo allo scadere. Il giocatore è entrato in campo al 35esimo del secondo tempo e ci ha messo pochi minuti per mettere la sua prima firma con la nuova maglia.

Un gol che da speranza al giocatore e che si libera dal peso dei mesi passati che sono stati difficili da vivere. Perché ora guarda avanti e vuole fare del suo meglio per vivere questi prossimi mesi. Il calciatore italiano giocherà da esterno nel 4-2-3-1. Il debutto ufficiale per lui potrebbe arrivare l’11 marzo con il Kasimpasa, in casa per la ripresa del campionato. Zaniolo farà di tutto per poi tornare in Serie A.

Calciomercato: Zaniolo si rilancia con il Galatasaray

Saranno questi mesi quelli decisivi per capire quale sarà il futuro di Zaniolo pronto a lasciare il Galatasaray per tornare in serie A. Prima però dovrà rilanciare la sua carriera che ha subito una battuta d’arresto quest’anno. La sua intenzione è quella di migliorarsi sempre di più ritrovando fiducia, gol e serenità per poi di nuovo tornare in Italia per fare l’ennesimo salto di qualità.

Calciomercato: Zaniolo di nuovo in Serie A, c’è il Milan

Nel futuro di Zaniolo in Serie A può esserci il Milan per il ritorno in Italia. Il club rossonero è stato vicino al giocatore già a gennaio, ma non è stato possibile trovare l’accordo con la Roma. Per questo motivo in estate potrebbe esserci una nuova occasione, con l’addio dalla Turchia che può essere più che plausibile per un ritorno in Serie A.