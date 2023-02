Colpo Napoli, farà coppia con Kim: l’agente svela tutto

Il Napoli sta facendo faville in questa stagione, gli obiettivi stagionali sono praticamente stati tutti già raggiunti, ma questo non basta a Giuntoli e De Laurentiis che già avrebbero iniziato a lavorare in vista della prossima stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, il Napoli avrebbe chiuso per l’arrivo del prossimo compagno di reparto di Kim, come confermato e svelato dall’agente stesso del giocatore.

In una recente intervista, infatti, quest’ultimo ha dichiarato come la trattativa fra le parti sia già ben avviata, e potrebbe essere questione di tempi prima che arrivi la tanto attesa fumata bianca. La parola d’ordine, però, è “volontà”: se questa non c’è potrebbe saltare tutto.

Napoli, colpo dalla Premier: nome nuovo per la difesa

Dopo una stagione del genere la speranza per il Napoli, e per tutti i suoi tifosi, è quella di aprire un ciclo vincente, cosa che neanche ai tempi di Maradona il club azzurro è riuscita a fare. I presupposti ci sono tutti, ma l’importante è mantenere la spina dorsale di questa rosa non vendendo praticamente nessuno andando semplicemente a rinforzare la rosa laddove ce ne fosse bisogno.

In una recente uscita De Laurentiis ha dichiarato di voler attuare proprio questa politica nella prossima estate, dando seguito alle sue parole dimostrandolo iniziando a mettere le basi per alcune delle trattative che verrano. La dirigenza azzurra avrebbe infatti iniziato ad allacciare i rapporti per uno dei difensori più interessanti della Premier League, come confermato anche dall’agente stesso del giocatore.

intervistato da Radio Crc durante la trasmissione “Si Gonfia la rete“, l’agente Francesco Miniero, membro dell’entourage di Sven Botma, ha svelato come l’ipotesi Napoli per il suo assistito possa concretizzarsi nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Botman-Napoli: Miniero svela tutto

Arrivato in Inghilterra nella scorsa estate dopo essere stato corteggiato per più di un mese dal Milan, Sven Botman sarebbe diventato obiettivo del Napoli per la prossima estate. L’olandese è infatti indicato dalla dirigenza azzurra come il perfetto profilo da affiancare a Kim, così da allestir una coppia di difesa praticamente invalicabile.

Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, l’agente di Botman Miniero ha così parlato dell’ipotesi Napoli per il suo assistito:

“Botman al Napoli? Sven si trova benissimo al Newcastle, anche perché grazie ad Howe è riuscito a diventare uno dei migliori difensori della Premier. Al momento l’ipotesi Napoli è dunque abbastanza remota, ma nel calciomercato tutto è possibile, soprattutto quando c’è la disponibilità e la volontà da ambo le parti.”

Napoli: Miniero parla anche del futuro di Osimhen

Oltre a precisare e mettere un pò di ordine sulle voci che hanno visto il nome di Sven Botman accostato al Napoli, l’agente Francesco Miniero ha anche parlato del futuro di Victor Osimhen, sempre più desiderio di club di Premier League:

“Osimhen? Se un club di Premier lo punterà sarà difficilissimo trattenerlo al Napoli, anche perchè in Inghilterra i club sono ricchi e tanta gola ai giocatori. A tal proposito sarà fondamentale la volontà del giocatore.”