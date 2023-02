Serie A, arriva Julian Alvarez: tutto deciso, via per colpa di Haaland

Troppo chiuso da Haaland, il fuoriclasse argentino campione del Mondo è pronto a sbarcare in Serie A.

Clamoroso colpo di scena che riguarda uno di quei giocatori che era approdato in Premier League per fare da partner ideale al bomber norvegese, ma le prestazioni del gigante ex Borussia Dortmund, stanno complicando le cose.

Con Pep Guardiola c’è poco spazio e allora massima attenzione a quanto potrebbe accadere nella prossima stagione. Dall’estero fanno sapere che Julian Alvarez è l’ipotesi di un club italiano, che potrebbe piombare su di lui per il 2024.

Calciomercato Serie A, occasione Julian Alvarez: la notizia

Diventa occasione di calciomercato in Serie A, il giocatore che non trova spazio al Manchester City per “colpa” di Erling Braut Haaland. Troppo ingombrante la presenza del bomber norvegese e dunque, occhio a quanto accadrà in estate, con la sua cessione dal City.

Perché dopo esser stato messo al centro del progetto con Guardiola e anche dopo la Coppa del Mondo vinta con l’Argentina, le cose non sembrano cambiate a Manchester. Il posto fisso ce l’ha Haaland, il futuro potrebbe essere in Serie A.

Perché nel massimo campionato italiano c’è chi dovrà fare delle riflessioni per il proprio futuro, nel ruolo di attaccante. Un club in particolare, rischia di perdere il proprio bomber, di fronte ad una proposta di ben 120 milioni di euro, che arriverebbe dalla Premier League. Sempre da Manchester le ipotesi perché se lo United dovesse partire all’assalto per Victor Osimhen, Giuntoli potrebbe piombare su Julian Alvarez, per portarlo al Napoli. Dall’estero, infatti, svelano le ipotesi sul futuro dell’argentino, che piace anche ad un top club d’Europa.

Mercato Napoli, Julian Alvarez solo in un caso: la notizia

Sono i colleghi di TycSport ad aver riportato la notizia sull’addio di Julian Alvarez dal Manchester City. L’ipotesi che lo avvicina al Napoli è legata solo ed esclusivamente dal fattore Osimhen. Perché è solo con l’addio del bomber nigeriano che il Napoli andrebbe verso un colpo di tale portata, dando a Luciano Spalletti un giovane talento da coltivare in maglia azzurra, a cifre comunque altissime. Perché il valore di mercato del centravanti argentino è sui 50-60 milioni di euro e il City aprirebbe all’ipotesi prestito con opzione di riscatto.

Ultime Napoli, idea Julian Alvarez: c’è anche il Barcellona

Per il Napoli è solo un’ipotesi al momento, poi è tutto da valutare per il futuro di Julian Alvarez, che dipende da Osimhen. Al momento la certezza è che si interroga sul suo futuro, lontano dal City. E ci sarebbe il Barcellona su di lui, che lo vuole in prestito con opzione di riscatto.