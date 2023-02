Calciomercato, firma Mertens: deciso il futuro dopo l’anno al Galatasaray

Al centro delle questioni, il futuro di Dries Mertens. L’ex azzurro, leggenda del Napoli che quest’anno si lancia verso il titolo dello Scudetto, sta vivendo un anno da sogno in Turchia.

Sportivamente parlando, perché la tragedia che ha colpito la Turchia ha tagliato a fette l’entusiasmo che si stava portando dietro Istanbul dopo i risultati che venivano fuori con il Galatasaray di Mertens, Icardi e Torreira, tra gli altri delle vecchie conoscenze del calcio italiano.

Uno Scudetto che potrà vincere in Super Liga turca, col Fenerbahce che insegue a lunghe distanze in Turchia. C’è la notizia, per il futuro dopo il titolo che vuole ottenere con i giallorossi, per Dries Mertens.

Mercato Serie A, l’ex Mertens pronto alla firma: la notizia

Arriva la notizia sul futuro di Dries Mertens. I più nostalgici sognano un ritorno in Italia del calciatore che è stato praticamente adottato e voluto bene dalla città di Napoli, ma anche dall’Italia intera, che ha saputo apprezzarne le sue qualità.

Uno Scudetto sfiorato con Maurizio Sarri al Napoli, tecnico che lo avrebbe voluto anche nella sua esperienza a Napoli, dopo l’ultima annata di “Ciro” in azzurro, senza rinnovo. Ma ora le cose sembrano cambiate e la vita per lui in Turchia è un’altra tappa della sua importante carriera.

Carriera che continuerà in Turchia perché, secondo quanto riportato dal collega ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, Mertens rinnoverà con il Galatasaray. Il calciatore non farà ritorno in Italia, restando dunque in Turchia, al club giallorosso, con il quale si giocherà la Champions League nella prossima stagione, quasi sicuramente.

Ultime di mercato, Mertens rinnova: niente Lazio

Niente Lazio, Dries Mertens resta al Galatasaray per un altro anno. Il club turco ha voglia di continuare con lui, anche nella prossima stagione, a muoversi potrebbe essere dunque Mauro Icardi, ma non il talento belga. Il giocatore ex Napoli è l’uomo scelto anche per la prossima stagione, allontanando così le voci che lo hanno riaccostato alla Serie A, dopo l’annata che sta vivendo in Turchia.

Mertens rinnoverà col Galatasaray: tutti i numeri in Turchia

È diventato, a suon di gol e presenze, una leggenda vera e propria del Napoli. Entrato nella storia come miglior marcatore all-time, superando anche leggende come Hamsik e Maradona nell’élite del Napoli, ora si gode la sua annata da numero 10 con la gloriosa maglia del club turco. Dries Mertens gioca in Turchia, con continuità e, con la maglia del Galatasaray, ha trovato la bellezza di 20 apparizioni in Super Liga, più le due in Coppa di Lega. E, con la maglia dei giallorossi, ha trovato anche sei gol e tre assist – cinque gol e un assist in campionato, un gol e due assist in Coppa -. Stesso giocatore che firmerà, considerando quella che è l’opzione che scatta nel contratto, il rinnovo con il Galatasaray.