Inter: altro addio, a fine anno cambia campionato

Sono tanti i movimenti che arriveranno in estate per l’Inter con il calciomercato che può portare a diversi addii e cessioni che cambieranno molto la forma della rosa.

Perché il progetto nerazzurro potrebbe essere giunto al termine per molti di loro e presto ci saranno novità importanti riguardo il futuro di questi giocatori.

C’è un altro giocatore dell’Inter che è sicuro dell’addio e sembra già in contatto con quella che sarà la sua prossima squadra.

Calciomercato Inter: cessioni e addii

Sarà un’altra estate bollente per i tifosi nerazzurri con la società dell’Inter che dovrà lavorare tanto sul calciomercato tra cessioni e addii a zero. Perché ci sono tante situazioni complesse che non saranno risolte da parte del club pronto a liberarsi di molti giocatori anche importanti. Uno dei calciatori certo dell’addio è Milan Skriniar che lascerà come parametro zero il club milanese per andare a firmare un ricco contratto con il Paris Saint Germain. Ma non è l’unico. Infatti, anche Handanovic rischia di andare via a zero perché in scadenza e non c’è aria di rinnovo al momento. Con lui rischiano di salutare D’Ambrosio, De Vrij, Acerbi, Dzeko e Lukaku, tutti via senza incassare nulla.

Si lavorerà tanto per qualche rinnovo, chi è certo che non rinnoverà è Gagliardini, anche lui in scadenza a giugno e che saluterà svincolandosi dall’Inter. Tante altre operazioni possono essere chiuse con cessioni ricche come quelle di Brozovic, Barella, Bastoni e Dumfries. Saranno tanti i movimenti che riguardano il club italiano che può avviare un nuovo progetto con una rivoluzione in estate. Le prossime settimane saranno già decisive per molti di questi giocatori.

Calciomercato: Gagliardini lascia l’Inter e l’Italia

Secondo le ultime notizie di calciomercato c’è il Galatasaray che pensa all’ingaggio di Gagliardini. Il centrocampista italiano è considerato un giocatore importante di quantità e qualità che può essere utili a tanti club in Europa, per questo motivo ha molto mercato. Il suo agente è già a lavoro per trovare la migliore soluzione.

Proprio il club turco lo può convincere, perché sono tanti i giocatori ex Serie A che sono finiti a giocare in Turchia e in particolare con il Galatasaray, che può essere la prossima squadra di Roberto Gagliardini, il giocatore è in scadenza e basterà trattare con lui e il suo agente.

Calciomercato: offerte per Gagliardini

Il futuro di Gagliardini sarà lontano dall’Italia perché ci sono offerte importanti dal Galtasaray, ma anche altri due club si sono interessati al giocatore italiano. Infatti, Nottingham Forest in Premier League e Siviglia in Liga Spagnola valutano il possibile colpo a zero dall’Italia. La decisione sarà presa dal giocatore con il suo agente nel corso delle prossime settimane.