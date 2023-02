De Rossi di nuovo in panchina: lotterà per la Serie A

Il giovane tecnico italiano Daniele De Rossi è pronto a tornare di nuovo ad allenare in Italia. Già gli stanno offrendo un’altra occasione con un altro club.

C’è una squadra che lotta per la Serie A e che ha intenzione di chiudere la firma dell’allenatore in queste ore per provare a dare la scossa in tutto l’ambiente.

Dopo l’esonero con la SPAL ora in Serie B c’è un altro club che vuole portare il giovane tecnico che ha voglia di riscattarsi e mostrare il suo valore.

Calciomercato: De Rossi torna già in panchina

Dopo essersi ritirato dal mondo del calcio giocato ha subito avuto le idee chiare: Daniele De Rossi è diventato allenatore e ha iniziato come assistente nella Nazionale italiana del ct Roberto Mancini. Poi la grande occasione. Lo scorso ottobre 2022 è arrivata la chiamata della SPAL che ha scelto in corso di stagione il giovane tecnico alla sua prima esperienza. Si è subito gettato nella mischia in Serie B, in un campionato e una situazione particolare e difficile. In 17 panchine tra campionato e Coppa Italia ha ottenuto soltanto 3 vittorie e per questo motivo è arrivata la rottura con il club. Ora però c’è un’altra squadra che ha già voglia di dargli un’occasione importante.

Perché in Serie B si è liberato un altro posto e il tecnico sembra essere scelto come sostituto. La Ternana vive una stagione particolare, dopo l’esonero condiviso con Lucarelli nonostante la buona posizione di classifica, è arrivato Andreazzoli che dopo pochi mesi ha però deciso ora di dimettersi. Dopo 4 partite senza vittoria c’è stato un altro addio e tanto caos. Perché si sono viste immagini davvero brutte in casa Ternana con la lite accesa tra tifosi e il presidente Bandecchi, con scene difficili da dimenticare per i brutti gesti che sono venuti fuori. Ora può essere proprio De Rossi il prossimo allenatore della Ternana per dare la scossa a tutto l’ambiente. Il club di Serie B in queste ore farà l’annuncio ufficiale sulla decisione presa.

Ternana: De Rossi nuovo allenatore

Hanno fatto il giro del web le immagini di quello che è accaduto in casa Ternana con De Rossi che può diventare il nuovo allenatore dopo l’esonero di Andreazzoli e provare a dare una svolta a livello emotivo. Perché sta arrivando una persona di grande carattere che come da calciatore anche da allenatore riesce a tirare fuori il meglio da tutti con il suo carisma.

Intanto, non ci sarà nessun ritorno di Cristiano Lucarelli che ha già detto no ad un ritorno. Per questo motivo ora il presidente ha individuato in De Rossi l’allenatore della Ternana dopo tutto questo caos con solo 12 punti in 12 partite da parte di Andreazzoli che ha perso 6 posizioni in classifica rispetto la precedente gestione.

Ternana: De Rossi lotta per la Serie A

La Ternana può essere affidata a De Rossi che può lottare per la Serie A o la zona retrocessione in base a quello che sarà il suo andamento. Perché il club si trova all’11esimo posto a soli 3 punti dai Playoff di Serie A e a +5 sulla zona playout per una retrocessione in Serie C.