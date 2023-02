Monza: Palladino incazzato, messaggio in diretta

Questa volta il Monza di Palladino esce sconfitto 3-0 contro la Salernitana di Paulo Sousa. Una dura sconfitta che però non cancella la splendida stagione al momento.

Salernitana Monza: le parole di Palladino

Sono arrivate in diretta a Dazn le parole di Raffaele Palladino al termine di Salernitana Monza. Queste le sue dichiarazioni:

“L’approccio alla partita e il primo tempo è stato ottimo, abbiamo rischiato di prendere qualche ripartenza ma senza soffrire. Nel secondo tempo ci siamo disuniti dopo alcune occasioni sbagliate nostre, siamo stati poco lucidi e abbiamo perso la nostra identità. Loro ci hanno fatto male nelle ripartenze dopo il gol. Purtroppo è andata male, ma questa partita ci farà crescere. Questa incazzatura ci potrà far crescere per il proseguo delle partite che ci aspettano nel resto della stagione. Dobbiamo essere bravi ad archiviarla subito e guardare ai prossimi impegni. Sono felice e ho fatto i complimenti a Cragno, poteva farci poco. Quando si perde non è mai una questione del singolo”.