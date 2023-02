Napoli, accordo sottobanco: sta firmando in queste ore

Il Napoli sta continuando a stupire ma il calciomercato può portare via i migliori. I partenopei sono al centro di numerose voci sul futuro di tutti i calciatori migliori e al termine della stagione potrebbe esserci un’altra rivoluzione. La squadra azzurra sta mettendo in mostra tutti i propri talenti che chiaramente sono entrati nel mirino di tutti gli altri top club d’Europa.

La situazione in casa Napoli è da monitorare, soprattutto per quanto riguarda i top player. Potrebbero essere protagonisti di trattative clamorose con le grandi d’Europa che non vogliono lasciarsi sfuggire la possibilità di prendere i calciatori migliori della rosa di Spaletti.

Calciomercato Napoli, accordo con il top player

Il Napoli di Luciano Spalletti viaggia spedito verso lo Scudetto ma sta già pensando al mercato. Gli azzurri hanno una rosa molto forte che sta dimostrando la sua qualità sia in Italia che in Europa ma Cristiano Giuntoli non chiude a possibili cambiamenti nei prossimi mesi. Al termine della stagione – che potrebbe essere storica – non è da escludere una nuova rivoluzione in rosa, dopo quella già avvenuta la scorsa estate.

Il direttore sportivo degli azzurri ha dimostrato di saper lavorare anche con risorse economiche meno importanti degli altri club. In questa annata sono arrivati grandi risultati, però propprio questi stanno portando a grandi interessamenti dall’estero.

Le ultime notizie di calciomercato in casa Napoli sono relativa alla firma immediata del top player.

Calciomercato Napoli, novità Rrahmani: tutti i dettagli

Amir Rrahmani è uno degli uomini migliori della rosa di Luciano Spalletti. Il difensore kosovaro arrivato qualche anno fa dal Verona, si è preso pian piano il posto da titolare e le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti. Si è saputo adattare benissimo a Koulibaly negli anni scorsi e ora forma una coppia d’oro con Kim Minjae. La difesa del Napoli è tra le migliori d’Europa anche per le qualità del difensore classe ’94.

Secondo quanto riferisce TMW, Amir Rrahmani e il Napoli andranno avanti insieme: pronto il rinnovo. Il difensore è un punto di riferimento per Spalletti e per tutta la squadra. Si è preso la leadership dello spogliatoio e giganteggia in campo, tanto da aver anche attirato l’interesse dei top club europei.

Nei mesi scorsi era arrivato il Tottenham a chiedere informazioni per l’ex Verona ma il Napoli aveva risposto con un sesso e netto no. Il suo futuro sarà ancora in azzurro per continuare a crescere insieme.

Rinnovo Rrahmani: accordo con il Napoli

Amir Rrahmani continuerà con il Napoli: pronto il rinnovo fino al 2027. L’attuale contratto del difensore classe ’94 scade nel 2024 ma il Napoli non intende lasciarlo partire. A 29 anni è nel pieno della sua crescita e gli azzurri non intendono lasciarlo partire per nessuna cifra.

In questa stagione ha costruito un muro invalicabile con Kim e Spalletti – che resterà almeno per un’altra stagione – vuole tenerseli stretti per tenere altissimo il valore della rosa.