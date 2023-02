Milan: rinnovo Leao, Massara dice la verità

Tanti argomenti trattati prima di Milan Atalanta. Con il dirigente che si occupa di calciomercato del Milan arrivano le ultime sui trasferimenti e i rinnovi di Leao e Giroud con i rossoneri.

Calciomercato Milan: le parole di Massara su Leao e Giroud

Il tema caldo del Milan è quello legato ai rinnovi di contratto, in particolare quelli di Leao e Giroud che sono quelli che attendono tutti i tifosi del club rossonero. Frederic Massara, ds del Milan, ha parlato nel pre-partita dell’Atalanta a DAZN anche di questo tema:

“Vogliamo cercare di trovare una soluzione per Leao e Giroud, così come abbiamo già fatto per tanti altri. Speriamo che riusciamo a trovarli in tempi brevi”.