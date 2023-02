Polemiche sul Milan, Pioli risponde: “Ecco cos’è successo a gennaio”

Il Milan ha ritrovato punti importanti, si rilancia nella corsa in Champions League, perché il Napoli è troppo lontano per inseguirlo nella lotta Scudetto, che ormai appare archiviata.

A prendere voce, nel post-partita di Milan-Atalanta, è Stefano Pioli. Il tecnico ha parlato non solo degli obiettivi in campionato, ma anche di quella che è la situazione interna al Milan.

Ecco cos’ha detto, subito dopo il match vinto dal Milan a San Siro e che rilancia i rossoneri nella corsa alle prime quattro posizioni. Specie, dopo aver visto l’Inter cadere a Bologna nel pomeriggio.

Milan, Pioli svela tutto su gennaio: l’ha detto a DAZN

Nel corso del post-partita di Milan-Atalanta, ha rilasciato un’intervista, il tecnico Stefano Pioli.

Il momento per i rossoneri, considerando anche il titolo perso nella finale di Supercoppa contro l’Inter, è stato durissimo. Ma ora, con le quattro sfide consecutive vinte dai rossoneri, sembra uscito dalla crisi lo stesso Stefano Pioli, che ora si pone l’obiettivo del piazzamento in Champions League.

COSA È SUCCESSO A GENNAIO – “Purtroppo vi dico che non è successo proprio niente, ma nel senso che non avevamo niente da sistemare. Le sconfitte che abbiamo subito, dico che ci hanno tolto entusiasmo ed energie, ora adesso i risultati sono positivi e ci hanno ridato le cose che ci sono mancate”.

News Milan, le parole di Pioli dopo l’Atalanta

Quelle che seguono, sono le parole di Stefano Pioli, dopo Milan-Atalanta. La sua analisi sulla vittori ai danni della Dea, diretta concorrente per la corsa alla Champions League: “Sembrava la palla non volesse entrare in porta, non possiamo sempre sperare di non subire gol. L’abbiamo chiusa sul finale, potevamo farlo prima. Finalmente abbiamo giocato con l’energia che riconosco nei miei giocatori. L’importante era dare continuità, volevamo riuscire a fare la quarta vittoria di fila. Abbiamo lavorato tanto, da squadra, giocando con intensità. Stasera solo segnali positivi, il campionato è lungo, abbiamo l’obiettivo di arrivare tra i primi quattro posti”.

Su Ibrahimovic e Maignan, parla Pioli

Parla anche dei rientranti Ibra e Maignan, Stefano Pioli: “Sono due grandi leader, oltre ai super giocatori che sono. Averli dentro e fuori dal campo, è fondamentale. Nota di merito anche su Krunic, perché ha fatto un match di livello enorme. Dobbiamo essere in campo nel migliore dei modi, adesso arriva Firenze e non è mai facile. Un passo per volta, prima c’è la Fiorentina e poi ci occuperemo anche della Champions, partita dopo partita”.