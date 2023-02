Juventus Torino: c’è la notizia da SKY su Chiesa e Pogba

Una partita più che importante in questo momento della stagione. Perché Juventus Torino vale tuto e ora ci sono notizie anche su Chiesa e Pogba.

I due giocatori della Juve avrebbero avuto dei problemi negli ultimi giorni e c’era grande apprensione attorno al mondo bianconero per rivederli in panchina almeno.

Ora arriva la notizia che tutti aspettavano riguardo lo stato di salute di questi due giocatori che vogliono fare di tutto per essere a disposizione del tecnico.

Juve Torino: Chiesa e Pogba rientrano?

Juventus Torino sarà un derby molto importante quest’anno. Perché mai come questa volta nel girone di ritorno le due squadre erano così vicine e a lottare per lo stesso obiettivo. Una classifica cambiata per il -15 di penalizzazione inflitto alla Juve che ora è al 7 posto a +1 sul Torino di Juric che insegue. Le due squadre si sfidano per un posto in Conference League al momento e c’è voglia di lottare a tutti i costi per l’Europa. Da una parte i bianconeri che vogliono fare più punti possibili con la speranza dell’annullamento della penalizzazione e tornare a lottare per un posto in Champions League. Dall’altra parte il Torino che sogna di tornare a giocare in Europa come un tempo e non vuole farsi sfuggire l’occasione.

Intanto, in vista di Juve Torino ci sono anche aggiornamenti sul rientro di Chiesa e Pogba, i due giocatori bianconeri che nell’ultima sfida in Europa League non sono stati convocati dall’allenatore per dei problemi muscolari accusati. L’obiettivo era quello di provare a riaverli a disposizione per il Derby, ora arrivano notizie al riguardo.

Juventus Torino: ultime su Chiesa e Pogba

Nelle ultime ore c’è stata la notizia riguardo problemi muscolari che sarebbero sorti per Chiesa e Pogba con le loro condizioni che avrebbero fatto saltare il Derby Juventus Torino ai due giocatori. Adesso però da Sky Sport ci sono dei nuovi aggiornamenti: cresce l’ottimismo da parte della società bianconera di rivedere tra i convocati i due talenti per la prossima partita di Serie A.

Nessun problema per Chiesa, con il giocatore che è soltanto affaticato e lo staff sta valutando con lo stesso Federico la possibilità di un riposo per evitare ricadute. Sarà decisiva la giornata di domani per capire se martedì ci saranno con il resto dei loro compagni. Il francese, invece, dovrebbe esserci.

Probabili formazioni Juve Torino

Il Derby Juventus Torino sarà fondamentale per i due allenatori che potrebbero già aver fatto le loro scelte per la partita. Queste le probabili formazioni di Juventus Torino: